Τροχαίο στα Γρεβενά: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αρκούδα στην Εγνατία Οδό

Από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο υπέστη πολύ σοβαρές υλικές ζημιές, ωστόσο ο άνδρας ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά
Οι ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητο μετά την σύγκρουση
Ένα σπάνιο τροχαίο ατύχημα συνέβη στα Γρεβενά, όταν αυτοκίνητο που κινούταν στη Εγνατία Οδό συγκρούστηκε με μεγαλόσωμη αρκούδα που μπήκε μέσα στον δρόμο.

Σύμφωνα με το epiruspost, στο τροχαίο ενεπλάκη ο Αντιδήμαρχος Δεσκάτης, Παναγιώτης Κοσμίδης, ο οποίος κινούνταν με το αυτοκίνητό του στο ύψος των Γρεβενών όταν είδε τη αρκούδα να πετάγεται μπροστά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα του Αντιδημάρχου συγκρούστηκε σφοδρά με αρκούδα που βρέθηκε στο οδόστρωμα.

Από τη σύγκρουση το αυτοκίνητο υπέστη πολύ σοβαρές υλικές ζημιές, ωστόσο ο άνδρας ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Για προληπτικούς λόγους, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Μετά το ατύχημα, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες βρίσκονται στο σημείο και αναζητούν την αρκούδα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν το ζώο φέρει τραύματα και σε τι κατάσταση βρίσκεται η υγεία του μετά τη σύγκρουση.

Το νέο αυτό περιστατικό επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της οδικής ασφάλειας σε τμήματα της Εγνατίας που γειτνιάζουν με βιοτόπους άγριων ζώων και την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των προστατευτικών μέτρων.

