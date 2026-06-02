Η Σεμίνα Διγενή αποχαιρετά τον Νάσο Αθανασίου: «Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση»

Η συγκινητική ανάρτηση της πολιτικού και δημοσιογράφου που συνεργάστηκε με τον Νάσο Αθανασίου σε μια από τις θρυλικές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης
«Αχ μωρέ Νάσο μου, πάντα βιαζόσουν. Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση, στο “3 στον αέρα” και μου έμαθες πολλά» γράφει στην ανάρτησή της η Σεμίνα Διγενή, αποχαιρετώντας με τον δικό της τρόπο τον Νάσο Αθανασίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Ο Νάσος Αθανασίου μαζί με την Σεμίνα Διγενή και τον Γιώργο Παπαδάκη έγραψαν μαζί τη δική τους τηλεοπτική ιστορία με την θρυλική εκπομπή «3 στον αέρα» τη δεκαετία του ’80 στην ΕΡΤ. Αργότερα, στην τηλεοπτική παρέα, προστέθηκε ο Γιάννης Δημαράς.

«Θα σε σκέφτομαι πάντα με αγάπη, ευγνωμοσύνη και τρυφερότητα. Κουράγιο Εύη» έγραψε η Σεμίνα Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου στην ανάρτησή της, την οποία συνοδεύει μια φωτογραφία από το στούντιο της θρυλικής εκπομπής.

Ο Νάσος Αθανασίου έφυγε από τη ζωή λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

