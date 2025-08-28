Τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο τούμπαρε και σφήνωσε σε δέντρο – Ένας άνδρας τραυματίστηκε

Ακόμα ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι Πέμπτη (28/8/2025) στην οδό Ακρωτηρίου στα Χανιά, όταν ένα αυτοκίνητο, τούμπαρε και βγήκε από τον δρόμο.

Ο οδηγός του οχήματος, κατάφερε και με τη βοήθεια περαστικών να βγει από το αυτοκίνητο που είχε τουμπάρει και σφηνώσει στο δέντρο την ώρα του τροχαίου, ενώ η Πυροσβεστική των Χανίων έφτασε στο σημείο προληπτικά, αλλά και για να αφαιρέσει τους πόλους της μπαταρίας του αυτοκινήτου για να μην προκληθεί πυρκαγιά.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

Φέτος στα Χανιά έχουν προκληθεί δεκάδες τροχαία που έχουν αφαιρέσει τις ζωές πολλών ανθρώπων αλλά ευτυχώς ο οδηγός αυτού του αυτοκινήτου βγήκε έξω σώος.