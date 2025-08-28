Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Τροχαίο στα Χανιά: Αυτοκίνητο τούμπαρε και σφήνωσε σε δέντρο – Ένας άνδρας τραυματίστηκε

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά αλλά έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις
Το αυτοκίνητο που σφήνωσε στο δέντρο
Το αυτοκίνητο που σφήνωσε στο δέντρο / φωτό από zarpanews

Ακόμα ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι Πέμπτη (28/8/2025) στην οδό Ακρωτηρίου στα Χανιά, όταν ένα αυτοκίνητο, τούμπαρε και βγήκε από τον δρόμο.

Ο οδηγός του οχήματος, κατάφερε και με τη βοήθεια περαστικών να βγει από το αυτοκίνητο που είχε τουμπάρει και σφηνώσει στο δέντρο την ώρα του τροχαίου, ενώ η Πυροσβεστική των Χανίων έφτασε στο σημείο προληπτικά, αλλά και για να αφαιρέσει τους πόλους της μπαταρίας του αυτοκινήτου για να μην προκληθεί πυρκαγιά.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων.

Το σημείο του τροχαίου στα Χανιά
Το σημείο του τροχαίου στα Χανιά / φωτο zarpanews

Φέτος στα Χανιά έχουν προκληθεί δεκάδες τροχαία που έχουν αφαιρέσει τις ζωές πολλών ανθρώπων αλλά ευτυχώς ο οδηγός αυτού του αυτοκινήτου βγήκε έξω σώος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
43χρονος είχε βάλει κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες στην Παλλήνη - Γεμάτο από υλικό παιδικής πορνογραφίας το σπίτι του
Αφέθηκε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους - Ο δράστης συνελήφθη μετά καταγγελία για την τοποθέτηση κρυφής κάμερας στις τουαλέτες εταιρείας όπου εργαζόταν
Περιπολικό αστυνομίας 8
Newsit logo
Newsit logo