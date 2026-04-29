Ελλάδα

Τροχαίο στη Μεσαρά: Στο νοσοκομείο 12χρονη και ο πατέρας της – Διασωληνώθηκε το κορίτσι

Το κορίτσι μεταφέρεται στο Ηράκλειο, ενώ ο πατέρας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών
Ασθενοφόρο
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο συνέβη το πρωί της Τετάρτης (29.04.2026) στη Μεσαρά στην Κρήτη. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο επιβαινόντων, και συγκεκριμένα ενός παιδιού και του πατέρα του. 

Το τροχαίο ατυχήμα σημειώθηκε στον δρόμο από Σίβα προς Πετροκεφάλι στη Μεσαρά, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ να φτάνουν στο σημείο και να επιχειρούν για τον απεγκλωβισμό των δύο τραυματιών.

Συνολικά 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα συμμετείχαν στην επιχείρηση, καθώς οι συνθήκες της σύγκρουσης δυσχέραιναν την πρόσβαση.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά μια 12χρονη, η οποία διακομίζεται στο ΠΑΓΝΗ για νοσηλεία, ενώ ο πατέρας της μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, σύμφωνα με το neakriti.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Newsit logo
Newsit logo