Τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου: Τρεις τραυματίες μεταξύ αυτών ένα παιδί

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες -μεταξύ των οποίων βρίσκεται ένα παιδί- σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (01.09.2025), στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου.

Το τροχαίο στην παλαιά Εθνική Οδό, συνέβη όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σφοδρή σύγκρουση, ένα από τα δύο οχήματα εξετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί των οχημάτων καθώς και ένα παιδί.

Επί τόπου έσπευσαν σωστικά συνεργεία για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.