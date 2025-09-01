Συμβαίνει τώρα:
Ανατροπή νταλίκας στην Αθηνών – Κορίνθου στα Μέγαρα – Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες
Ελλάδα

Τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου: Τρεις τραυματίες μεταξύ αυτών ένα παιδί

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες -μεταξύ των οποίων βρίσκεται ένα παιδί- σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (01.09.2025), στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου.

Το τροχαίο στην παλαιά Εθνική Οδό, συνέβη όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τη σφοδρή σύγκρουση, ένα από τα δύο οχήματα εξετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Από τη σύγκρουση, τραυματίστηκαν οι δύο οδηγοί των οχημάτων καθώς και ένα παιδί.

Επί τόπου έσπευσαν σωστικά συνεργεία για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo