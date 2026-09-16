Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τι υποστήριξαν οι γιατροί, οι φωτογραφίες στον υπνοθεραπευτή και το ραντεβού μετά την πλασμαφαίρεση

Συγκλονισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο τις εξελίξεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε την περασμένη Τετάρτη (09.09.2026) σε ηλικία 54 ετών, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης που έκανε στην κλινική των κατηγορούμενων γιατρών στο Κολωνάκι, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Μία εβδομάδα έχει περάσει από την σοκαριστική είδηση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή, η οποία βύθισε στο πένθος ολόκληρη την χώρα. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς ολοένα και περισσότερα στοιχεία βγαίνουν στην επιφάνεια για το τι πραγματικά συνέβη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Στο επίκεντρο οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, οι οποίοι αύριο Πέμπτη (17.09.2026) αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού.

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Τα λάθη πριν και μετά την διαδικασία πλασμαφαίρεσης, οι αντιφάσεις, η καθυστερημένη ειδοποίηση του ΕΚΑΒ, η διαγραφή δεδομένων και η δημιουργία άλλοθι είναι μερικά από τα κομμάτια ενός παζλ, το οποίο προσπαθούν να συμπληρώσουν οι αρχές προκειμένου να ρίξουν φως στην απίστευτη υπόθεση που οδήγησε στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ζευγάρι των γιατρών συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του. Οι απολογίες τους κράτησαν 18 ώρες, με την 56χρονη να παρουσιάζει αδιαθεσία μέσα στο γραφείο του ανακριτή, ενώ ο 58χρονος είχε προειδοποιήσει πως θα προβεί σε απεργία πείνας αν κριθεί προφυλακιστέος, πράγμα που τελικά ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης (16.09.2026).

Ο 58χρονος γιατρός είπε ότι δεν γνώριζε πριν από τις 16:00 στο ιατρείο της συζύγου του και ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην πλασμαφαίρεση. Μάλιστα, φέρεται να κατέθεσε ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν με δικό του πελάτη και ότι ενημερώθηκε αργότερα, προκειμένου να παράσχει βοήθεια στην επαναφορά του τραγουδιστή. Επίσης έδειξε στις αρχές ένα παραπεμπτικό που έβγαλε για πελάτη του στις 16.05 για να αποδείξει τα λεγόμενά του.

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Σε πλήρη αντίθεση έρχονται ωστόσο, τα ευρήματα της ΕΛΑΣ με την κατάθεση των δύο γιατρών, που τα «ρίχνουν» στο ΕΚΑΒ για καθυστέρηση του ασθενοφόρου, πράγμα που οι διασώστες έχουν διαψεύσει κατηγορηματικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή υποστήριξαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 16.15 και το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16.21. Όπως λένε το πλήρωμα έφτασε στην οδό Καρνεάδου στις 16.26 χωρίς φορείο, με αποτέλεσμα οι διασώστες να κατεβάσουν το Γιώργο Μαζωνάκη με καρέκλα και ως εκ τούτου να διακοπεί η ΚΑΡΠΑ μέχρι ο τραγουδιστής να μπει στο ασθενοφόρο και να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Οι φωτογραφίες και το βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό της γιατρού

Αυτό που προκαλεί μεγαλύτερο σοκ στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι οι φωτογραφίες και το βίντεο που βρέθηκαν στο κινητό της γιατρού και διαγράφηκαν. Οι δύο φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν με διαφορά δευτερολέπτων και ειδικότερα στις 14:44 και στις 14:45, απεικονίζουν τον Γιώργο Μαζωνάκη αναίσθητo και καλωδιωμένο στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Ο γνωστός τραγουδιστής φορούσε κίτρινη κοντομάνικη μπλούζα ενώ απεικονίζονταν με κλειστά τα μάτια και έχοντας το κεφάλι του προς τα δεξιά, δείχνοντας πως είναι αναίσθητος. Δεν έχει αποκαλυφθεί αν εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν νεκρός.

«Συνήθης πρακτική η λήψη φωτογραφιών ασθενών»

Η γιατρός σε απάντηση στο γιατί έχει τραβήξει 2 φωτογραφίες και 1 βίντεο στις 14.45 με τον Γιώργο Μαζωνάκη να είναι στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά μάτια. Η γιατρός αρνείται ότι έστειλε το υλικό στον άντρα της, αλλά σε τρίτο πρόσωπο και υποστηρίζει ότι η λήψη φωτογραφιών και βίντεο αποτελούσε «συνήθη πρακτική» για το πελατολόγιό της

Επίσης, σε σχέση με το βίντεο που καταγράφεται ο γιατρός στις 14.43 να αποχωρεί από εστιατόριο του Κολωνακίου και να επιστρέφει στο ιατρείο του, η γυναίκα του δηλώνει ότι δεν τον κάλεσε να επιστρέψει στην οδό Καρνεάδου, αλλά ο ίδιος πήρε το δρόμο της επιστροφής για να συνεχίσει τα ραντεβού του με ασθενείς.

Το τρίτο πρόσωπο είναι ένας υπνοθεραπευτής με τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ραντεβού μετά την πλασμαφαίρεση. Ο υπνωτιστής, σε δηλώσεις του για το θέμα επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται χρόνια με την συγκεκριμένη γιατρό αλλά δεν γνώριζε προσωπικά τον τραγουδιστή, και δεν ήταν πελάτης του.

Ο ίδιος μάλιστα, βρέθηκε στην Ευελπίδων αυτοβούλως και είπε στις αρχές όσα γνώριζε για την υπόθεση. Μάλιστα αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Τότε, όπως είπε θα εξηγήσει λεπτομερώς όσα ξέρει, αλλά τόνισε ότι τίποτα από όσα ακούγονται δεν σχετίζονται με την υπόθεση.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει, αλλά εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ. Με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός. Καταλάβατε; Εγώ περίμενα την εξέλιξη της ανάκρισης να δω πού θα πάει. Όταν κατάλαβα ότι έφτασε εκεί που έφτασε, αναγκάστηκα μόνος μου, όχι μόνος μου, με τις συμβουλές δηλαδή των δικηγόρων μου και κατέληξα σήμερα στην Ευελπίδων να καταθέσω», είπε μεταξύ άλλων.

«Τα alarm σήμαιναν σπασμένη φλέβα»

Σε ό,τι αφορά τα διαδοχικά alarm που χτυπούν στο μηχάνημα από τις 15.22 έως τις 15.45, οι γιατροί απαντούν ότι τα alarm σημαίνουν «σπασμένη φλέβα» και όχι απώλεια καρδιακού παλμού. Έστω και με αυτόν τον ισχυρισμό οι δύο κατηγορούμενοι για πρώτη φορά αναγκάζονται να παραδεχτούν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χρησιμοποιήθηκε στο Γιώργο Μαζωνάκη. Ενώ αρχικά η γιατρός αρνούνταν κατηγορηματικά ότι ξεκίνησε η πλασμαφαίρεση στον αγαπημένο καλλιτέχνη και ο ίδιος υπέστη ανακοπή κατά την τοποθέτηση του δεύτερου φλεβοκαθετηρα.

Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης ωστόσο προειδοποίησε για ένδειξη θρόμβωσης στον τραγουδιστή. Οι συναγερμοί καταγράφηκαν, αποκαλύπτοντας ότι το κατηγορούμενο ζευγάρι επί 1,5 ώρα φέρεται να μην έκανε τίποτα για να σώσει τον Γιώργο Μαζωνάκη.

14:14: Ξεκινά η θεραπεία.

Ξεκινά η θεραπεία. 14:25: Χτυπά ο πρώτος συναγερμός, επιπέδου 9.

Χτυπά ο πρώτος συναγερμός, επιπέδου 9. Ένα λεπτό αργότερα, στις 14:26, ακολουθεί ο δεύτερος συναγερμός.

Το alarm δείχνει πρόβλημα στην φλεβική πίεση και το μηχάνημα προειδοποιεί για πιθανή απόφραξη ή δυσλειτουργία στην γραμμή επιστροφής του αίματος.

Η γιατρός τα αγνοεί, πατάει skip και τα προσπερνάει.

14:37: Ξεκινά η ανταλλαγή του αίματος.

Ξεκινά η ανταλλαγή του αίματος. 15:22: Το μηχάνημα σταματά προσωρινά. Όπως εκτιμούν οι ειδικοί, ενδέχεται αυτή να είναι η στιγμή που αρχίζουν να φθίνουν επικίνδυνα οι ζωτικές λειτουργίες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ακολουθούν άλλοι τρεις συναγερμοί:

Στις 15:23

Και διαδοχικοί στις 15:45

Το μηχάνημα σταματά να λειτουργεί στις 15:46.

Μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ, μεσολαβούν 35 λεπτά. Χάνεται και άλλος χρόνος και ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να έχει ήδη «καταλήξει».

«Δηλωμένα τα μηχανήματα στον ΙΣΑ»

Οι δύο γιατροί συνεχίζουν να επιμένουν ότι το 2025 και το 2026 είχαν δηλώσει τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τους είχαν γνωστοποιήσει και τα τιμολόγια αγοράς τους.

Ο δε γιατρός έχει ήδη προσκομίσει το παραπεμπτικό που έχει εκδώσει το απόγευμα της επίμαχης ημέρας και συγκεκριμένα στις 16.06 προς ασθενή του για συγκεκριμένη εξέταση, σε μια προσπάθεια να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του ότι ο ίδιος μέχρι και εκείνη την ώρα βρισκόταν με ασθενή και ειδοποιήθηκε μετά για ανακοπή στον Μαζωνάκη.

Έτσι λοιπόν, παρά τα συντριπτικά στοιχεία σε βάρος τους και την έκθεση της ΔΕΕ που τοποθετεί την ανακοπή του αγαπημένου λαϊκού τραγουδιστή περίπου 1 ώρα νωρίτερα από την κλήση στο ΕΚΑΒ, σε μια ύστατη προσπάθεια να αποσείσουν τις ευθύνες από πάνω τους, εμμένουν ότι όλα έγιναν «νόμιμα» και ξαφνικά λίγα λεπτά πριν οι ίδιοι καλέσουν το ΕΚΑΒ.Οι ισχυρισμοί τους δεν έγιναν πιστευτοί και οι δικαστικοί λειτουργοί τους προφυλακίζουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής διορίζει δύο ειδικούς επιστήμονες, προκειμένου να διενεργήσουν πραγματογνωμοσύνη για τη λειτουργία των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11.

Εισαγγελική παρέμβαση για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αθηνών, με αφορμή τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου. Με την εισαγγελική παραγγελία ζητείται να διακριβωθεί σε ποιες ακριβώς ενέργειες έχει προχωρήσει ο ΙΣΑ ώστε να ελέγξει το φαινόμενο των δύο γιατρών, καθότι ήδη από το 2023 η προφυλακισμένη ιατρός διαφήμιζε σε ιατρικά συνέδρια το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

Επιπρόσθετα, ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά έρευνα σε βάθος πενταετίας για να διαπιστωθεί αν ο Ιατρικός Σύλλογος και οι υπόλοιποι αρμόδιοι φορείς, είτε από καταγγελίες, είτε αυτεπαγγέλτως, έχουν ελέγξει τη νομιμότητα όλων αυτών των κέντρων που φέρονται να υπόσχονται αναγεννητικά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να κινδυνέουν ασθενείς και να εξαπατώνται οικονομικά στο όνομα της πρωτοποριακής μεθόδου.

Την ίδια ώρα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, απορρίπτει όσα υποστηρίζουν οι δύο προσωρινά κρατούμενοι γιατροί ότι τα μηχανήματα που κατασχέθηκαν ήταν νόμιμα δηλωμένα στον Σύλλογο και ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε δώσει ποτέ άδεια ή έγκριση για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στα συγκεκριμένα ιατρεία.