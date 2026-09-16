Ελλάδα

Βόλος: Ο πρωινός περίπατος έγινε εφιάλτης για γυναίκα που της επιτέθηκαν αδέσποτα σκυλιά στην Άφησσο

Η γυναίκα έκανε την καθιερωμένη πρωινή της βόλτα όταν τα δύο σκυλιά της επιτέθηκαν και τη δάγκωσαν στο πόδι
Άγρια σκυλιά
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Σε εφιάλτη εξελίχθηκε η πρωινή βόλτα μιας 69χρονης τουρίστριας στην Άφησσο του Βόλου, όταν δύο μεγαλόσωμα σκυλιά της επιτέθηκαν ξαφνικά και τη δάγκωσαν στο πόδι. Η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής για να λάβει ιατρική φροντίδα.

Η επίθεση από τα σκυλιά συνέβη περίπου στις 9 το πρωί, την ώρα που η 69χρονη ακολουθούσε τη συνηθισμένη διαδρομή της από τον περιφερειακό της Αφήσσου προς τις Αφέτες, στον Βόλο. Πρόκειται για έναν περίπατο που κάνει καθημερινά όταν βρίσκεται στην περιοχή μαζί με τον σύζυγό της, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

«Είναι η πρωινή μας βόλτα, κάθε φορά που ερχόμαστε στο εξοχικό μας», ανέφερε ο σύζυγός της, περιγράφοντας όσα συνέβησαν.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, δύο αδέσποτα μεγαλόσωμα σκυλιά πλησίασαν τη γυναίκα και της επιτέθηκαν, δαγκώνοντάς την σε δύο διαφορετικά σημεία στο κάτω μέρος του δεξιού ποδιού της.

Εκείνη τη στιγμή η 69χρονη ήταν μόνη της και δεν υπήρχε κάποιος κοντά για να τη βοηθήσει. Μέσα στον φόβο της άρχισε να φωνάζει δυνατά και τελικά τα δύο σκυλιά την άφησαν και απομακρύνθηκαν.

Μετά την επίθεση, η γυναίκα πήγε στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής, όπου οι γιατροί περιποιήθηκαν τα τραύματά της και της χορήγησαν την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή.

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