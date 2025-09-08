Τροχαίο στο Λιανοκλάδι: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε νταλίκα – Νεκρός ο συνοδηγός

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν νωρίς το πρωί της Δευτέρας (8.9.2025) αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με νταλίκα στο Λιανοκλάδι.

Η νταλίκα κινούνταν από Λαμία προς Λιανοκλάδι και σύμφωνα με το lamiareport ο οδηγός θέλησε να στρίψει αριστερά. Το αυτοκίνητο κατευθυνόταν προς Λαμία. Ο οδηγός του αυτοκινήτου προσπάθησε να φρενάρει αλλά τελικά καρφώθηκε με ταχύτητα πάνω στο φορτηγό με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του συνοδηγού, ενώ τραυματίστηκε και ο ίδιος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport στο αυτοκίνητο επέβαινε ένα ζευγάρι με το μωρό παιδί τους και τον παππού της οικογένειας οι οποίοι κινούνταν προς το Νοσοκομείο Λαμίας, καθώς ο τελευταίος είχε αισθανθεί αδιαθεσία.