Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Τροχαίο στο Λιανοκλάδι: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε νταλίκα – Νεκρός ο συνοδηγός

Σύμφωνα με πληροφορίες στο αυτοκίνητο επέβαινε οικογένεια, η οποία μετέφερε τον παππού της οικογένειας στο νοσοκομείο
Θανατηφόρο τροχαίο στη Λαμία
Θανατηφόρο τροχαίο στη Λαμία / lamiareport.gr

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν νωρίς το πρωί της Δευτέρας (8.9.2025) αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με νταλίκα στο Λιανοκλάδι.

Η νταλίκα κινούνταν από Λαμία προς Λιανοκλάδι και σύμφωνα με το lamiareport ο οδηγός θέλησε να στρίψει αριστερά. Το αυτοκίνητο κατευθυνόταν προς Λαμία. Ο οδηγός του αυτοκινήτου προσπάθησε να φρενάρει αλλά τελικά καρφώθηκε με ταχύτητα πάνω στο φορτηγό με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του συνοδηγού, ενώ τραυματίστηκε και ο ίδιος. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport στο αυτοκίνητο επέβαινε ένα ζευγάρι με το μωρό παιδί τους και τον παππού της οικογένειας οι οποίοι κινούνταν προς το Νοσοκομείο Λαμίας, καθώς ο τελευταίος είχε αισθανθεί αδιαθεσία.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πνιγμό «δείχνει» η ιατροδικαστή για την 59χρονη Βρετανίδα όπου βρέθηκε νεκρή στην Καβάλα - Αργοπορία από τις αρχές καταγγέλλει ο σύζυγός της
Ο Βρετανός σύζυγός της είχε ασκήσει μήνυση κατά των τοπικών αρχών για τον χειρισμό της υπόθεσης εξαφάνισης της συζύγου του
H 59χρονη που είχε εξαφανιστεί στην Καβάλα 2
