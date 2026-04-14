Τροχαίο στο Μενίδι: Δύο τραυματίες, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση μετά από σύγκρουση οχημάτων

Ασθενοφόρο (Φωτογραφία αρχείου / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI)

Ακόμα ένα τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τρίτης (4/4/2026) στη λεωφόρο Δημοκρατίας στο Μενίδι με έναν από τους δύο τραυματίες να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, στο τροχαίο στο Μενίδι ενεπλάκησαν δύο οχήματα, τα οποία συγκρούστηκαν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ενώ το ένα από τα δύο ανατράπηκε.

Από τη σύγκρουση υπήρξαν δύο τραυματίες, ο ένας εκ των οποίων μεταφέρεται σε πιο σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Λόγω του τροχαίου έχει δημιουργηθεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της εξόδου για Βαρυμπόμπη.

Οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η τροχαία βρίσκεται στο σημείο για τη ρύθμιση της κίνησης και την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Ιδέες για δώρα: Τι να πάρεις χωρίς να το σκεφτείς πολύ
