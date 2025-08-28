Ελλάδα

Τροχαίο στο Σχηματάρι: Βίντεο ντοκουμέντο από την σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με αυτοκίνητο

Καρέ - καρέ η σύγκρουση του φορτηγού με το ΙΧ
Φορτηγό συγκρούεται με αυτοκίνητο
Η στιγμή της σύγκρουσης / Photo / eviaonline

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη πριν από 3 ημέρες στο Σχηματάρι.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 25.08.2025, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ένα φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο Σχηματάρι.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, τραυματίστηκε σοβαρά ένα άτομο.

Λίγα 24ωρα αργότερα, ένα βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από το evia online, που δείχνει ακριβώς τη στιγμή του τροχαίου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, που αποτυπώνει και τα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση, δεν υπάρχει σηματοδότηση για προτεραιότητα.

