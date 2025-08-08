Τροχαίο στο Ζεφύρι: Οδηγός αυτοκίνητου χτύπησε 45χρονο μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε

Στο Αττικό νοσοκομείο παραμένει νοσηλευμένος 45χρονος οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο που είχε το βράδυ της Πέμπτης (07.08.2025) στο Ζεφύρι.

Το τροχαίο έγινε στην οδό Παναγίας Γρηγορούσης 94, στο Ζεφύρι. Εκεί, οδηγός αυτοκινήτου χτύπησε τη μηχανή που επέβαινε ο 45χρονος με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου αντί να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο στο έδαφος.



Ο τραυματίας διακομίστηκε και νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο, ενώ από την Τροχαία γίνονται έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού του αυτοκινήτου.