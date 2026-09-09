Τροχαίο στον Ασπρόπυργο: Προβλήματα στην κυκλοφορία στην Αθηνών – Κορίνθου

Τροχαίο ατύχημα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στην περιοχή του Ασπροπύργου έχει προκαλέσει δυσχέρεια στην κυκλοφορία το μεσημέρι της Τετάρτης (09.09.2026).

Η σύγκρουση των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου σημειώθηκε στο ύψος της οδού Αγίων Αναργύρων και έχει επηρεάσει την κίνηση στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Αθήνα.

Η διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο πραγματοποιείται με δυσκολία, με αποτέλεσμα να καταγράφονται καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται προς την πρωτεύουσα.