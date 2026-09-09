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Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο Κολωνάκι όταν ένιωσε πόνο στο στήθος και μεταφέρθηκε σε ιατρείο. Από εκεί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30
Ανανεώθηκε πριν 40 δευτερόλεπτα
Γιώργος Μαζωνάκης
Φωτογραφία NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Σοκ στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει η είδηση ότι πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς το απόγευμα της Τετάρτης (9.9.26) σε ηλικία 54 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας όταν ένιωσε πολύ έντονο πόνο στο στήθος και πήγε σε ιατρείο παθολόγου στο Κολωνάκι. Ο γιατρός διέγνωσε την σοβαρότητα της κατάστασης και κάλεσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο τραγουδιστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30 το απόγευμα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε 4 Μαρτίου 1972 και μεγάλωσε στη Νίκαια του Πειραιά, αλλά καταγόταν από τη Σητεία της Κρήτης.

Γιώργος Μαζωνάκης
NDP Photo

Ο τραγουδιστής μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χάρις Αλεξίου αλλά και πολύ ξένο ροκ. Σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής. Τραγούδησε για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.

Γιώργος Μαζωνάκης
NDP Photo

Το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η Universal Music, τότε Polygram. Είχε πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως: Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Ατλάντικ Σίτυ και Σικάγο. Το 2002 τραγούδησε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», τα «Καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι».

Γιώργος Μαζωνάκης
NDP Photo

Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι γνωστός για την πορεία αλλαγών στο στυλ και στο ρεπερτόριο. Ο πρώτος δίσκος του Γιώργου Μαζωνάκη κυκλοφορεί το 1993, το «Μεσάνυχτα και κάτι».

Την επόμενη χρονιά το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες» που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες «3 το πρωί», «Ανήκω σε μένα» και «Μη μου ζητάς».

Το 1996 βγαίνει το single «Μου λείπεις», το οποίο έγινε χρυσό. Ακολουθούν πολλοί δίσκοι, όπως το «Παιδί της νύχτας» το 1997 που έγινε πλατινένιο, το single «Θέλω να γυρίσω» σε στίχους Νίκου Βουρλιώτη.

Έτσι, σιγά-σιγά πολλοί είναι οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες που ζητούν να συνεργαστούν μαζί του. Οι συνεργασίες του Γιώργου Μαζωνάκη είναι πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές. Έχει εμφανιστεί με τον Σταμάτη Γονίδη, τους Goin’ Through, τον Νότη Σφακιανάκη, αλλά και τη Μαίρη Λίντα, η οποία τραγούδησε για το album του «Μπροστά σ’ ένα Μικρόφωνο» το τραγούδι «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς».

Ο χορογράφος Κωνσταντίνος Ρήγος έπεισε τον Μαζωνάκη να αλλάξει το σκηνικό του μαγαζιού όπου τραγουδά και βάζει τους θαμώνες του νυχτερινού κέντρου σε καναπέδες.

Το επόμενο βήμα του επιτυχημένου τραγουδιστή ήταν η εμφάνισή του με φούστες και πλατφόρμες, κάτι που έκανε κοινό και κριτικούς να μιλούν για πολύ καιρό γι’ αυτή του την απόφαση.

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