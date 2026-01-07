Ελλάδα

Τροχαίο στον Κηφισό: Λεωφορείο παρέσυρε ηλικιωμένη στην είσοδο των ΚΤΕΛ – Στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση

Η ηλικιωμένη κινούταν πεζή προσπαθώντας να περάσει τον δρόμο
τροχαίο
Το σημείο που έγινε το τροχαίο στην είσοδο των ΚΤΕΛ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι στον Κηφισό, αφού ένα αστικό λεωφορείο παρέσυρε μία ηλικιωμένη που κινούταν πεζή.

Σύμφωνα με πληροφορίες για το τροχαίο, το λεωφορείο παρέσυρε την γυναίκα έξω από την είσοδο των ΚΤΕΛ στη Λεωφόρο Κηφισού, όταν εκείνη προσπάθησε να περάσει τον δρόμο για να φτάσει μπει στο πάρκινγκ των ΚΤΕΛ.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματά σε σοβαρή κατάσταση

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο παραμένουν ακόμα άγνωστες.

Ελλάδα
