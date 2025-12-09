Τύρναβος: 19χρονη κατήγγειλε 21χρονο για απόπειρα βιασμού της

Υπόθεση καταγγελίας απόπειρας βιασμού απασχολεί τις αστυνομικές αρχές στον Τύρναβο. Την καταγγελία έκανε μία 19χρονη εναντίον 21χρονου, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το καταγγελλόμενο συμβάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com, η καταγγελία για απόπειρα βιασμού έγινε το βράδυ της 8ης Δεκεμβρίου από την 19χρονη και αφορούσε επίθεση, που όπως υποστηρίζει, έγινε στις 7 Δεκεμβρίου μέσα στο αυτοκίνητο του 21χρονου στον Τύρναβο.

Ο νεαρός κλήθηκε από τους αστυνομικούς και στην κατάθεσή του αρνήθηκε ότι συνέβη κάτι τέτοιο, παρουσιάζοντας μία εντελώς διαφορετική εκδοχή από αυτήν της κοπέλας.

Για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία.

Ωστόσο, ο 21χρονος δεν συνελήφθη, καθώς το όριο του αυτοφώρου έχει περάσει.