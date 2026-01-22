Ελλάδα

Τζόκερ κλήρωση 3018: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους
Τζόκερ
EUROKINISSI / Φωτογραφία Γιώργος Κονταρίνης

ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΖΟΚΕΡ 22/01/2026 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 3018.

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 22/01/2026 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, σήμερα Πέμπτη (αριθμός κλήρωσης 3018), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 11,13,15,33,38 και Τζόκερ ο αριθμός 16.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα Allwyn όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
169
106
80
71
71
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Καταιγίδες και τοπικές βροχές κυρίως σε νησιά και στη Πελοπόννησο – Άνοδος της θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου
καιρός
Newsit logo
Newsit logo