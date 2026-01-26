Τζόκερ: Σε Ηράκλειο Κρήτης και Φλώρινα τα δύο τυχερά δελτία που κερδίζουν από 7,5 εκατομμύρια ευρώ

Τζόκερ και η ζωή τους άλλαξε για πάντα. Μετά από αλλεπάλληλα τζακ ποτ, το βράδυ της Κυριακής (25-01-2026) βρέθηκαν δύο τυχερά δελτία στην πρώτη κατηγορία, με το καθένα να κερδίζει από 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα «χρυσά» δελτία συμπληρώθηκαν σε πρακτορεία στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Φλώρινα.

Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, την Κυριακή (αριθμός κλήρωσης 3019), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 23, 45, 12, 37, 34 και Τζόκερ ο αριθμός 3. Λίγες ώρες αργότερα, οι υπεύθυνοι σε δύο πρακτορεία στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Φλώρινα, περίμεναν ειδοποίηση από τους μεγάλους νικητές. Για την ώρα πάντως κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί.

Οι δύο τυχεροί στην 1η κατηγορία (5+1) του Τζόκερ κέρδισαν το ποσό των €7.579.867,70 ο καθένας.

Παράλληλα, η κλήρωση του Τζόκερ έβγαλε 9 τυχερά δελτία στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00 για κάθε επιτυχία.

Το ποσό που θα μοιραστούν οι τυχεροί της 1ης κατηγορίας στην επόμενη κλήρωση του Τζόκερ την Τρίτη (27/01) είναι τουλάχιστον €1.000.000.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα Allwyn όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.