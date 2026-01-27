Τζουμέρκα: 55χρονος βρέθηκε νεκρός σε ρέμα – Τον αναζητούσε ο αδελφός του

Τραγικό τέλος μπήκε στις έρευνες για τον εντοπισμό 55χρονου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τη Δευτέρα (26.01.2026) σε χωριό στα Τζουμέρκα, καθώς βρέθηκε νεκρός.

Η σορός του 55χρονου βρέθηκε σε ρέμα στην ΤΚ Αγνάντων στα Κεντρικά Τζουμέρκα, λίγες ώρες αφότου ο αδελφός του δήλωσε την εξαφάνισή του. Το τελευταίο στίγμα του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε τη Δευτέρα, όταν πέρασε από το καφενείο του χωριού και στη συνέχεια ξεκίνησε να περπατά πεζός.

Οι ώρες περνούσαν αλλά ο 55χρονος δεν επέστρεφε σπίτι του. Έτσι ο αδελφός του ξεκίνησε να τον αναζητά και ειδοποίησε τις αρχές.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική η οποία εντόπισε σήμερα το πρωί τον 55χρονο χωρίς τις αισθήσεις του. Η σορός μεταφέρθηκε με φορείο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να διακομισθεί στο ΠΓΝΙ.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αναδείξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Πληροφορίες από epirus-tv-news.gr