Ελλάδα

Τζουμέρκα: Εκτεταμένη καθίζηση εδάφους στο χωριό Μικροσπηλιά – Μεγάλα ρήγματα σε μήκος 600 μέτρων

Όπως λένε οι κάτοικοι, ακούγονται θόρυβοι μέσα από το υπέδαφος, ενώ οι καθιζήσεις του εδάφους έχουν καταστρέψει ιδιοκτησίες και χωράφια
Τζουμέρκα
Πηγή φωτογραφίας: Facebook

Κατολισθητικό φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες στο χωριό Μικροσπηλιά των Τζουμέρκων μετά την κακοκαιρία και τα έντονα καιρικά φαινόμενα που «χτύπησαν» ξανά την περιοχή, μέσα σε διάστημα 2 μηνών από τις καταστροφικές καταιγίδες και πλημμύρες του Νοεμβρίου.

Μετά την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξαν την περιοχή των Τζουμέρκων, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποχώρηση και κατολίσθηση του εδάφους, η οποία ξεκίνησε κάτω από το τελευταίο σπίτι του χωριού Μικροσπηλιά, ενώ προβλήματα έχουν σημειωθεί και σε Μικροσπηλιά, Καταρράκτη, Άγναντα καθώς και στους γύρω οικισμούς,.

Μέρα με τη μέρα η κατάσταση επιδεινώνεται και οι κάτοικοι ανησυχούν. Όπως λένε ακούγονται θόρυβοι μέσα από το υπέδαφος. Οι καθιζήσεις του εδάφους έχουν καταστρέψει ιδιοκτησίες και χωράφια.

Η πρόεδρος της Κοινότητας, Νατάσα Θωμά, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως αύριο αναμένεται κλιμάκιο γεωλόγων προκειμένου να εξετάσουν το φαινόμενο.

Στο έδαφος έχουν δημιουργηθεί μεγάλα ρήγματα σε μήκος 600 μέτρων, ενώ η υποχώρηση του εδάφους είναι μεγαλύτερη από 200 μέτρα.

Τζουμέρκα

Τζουμέρκα

Τζουμέρκα

Η επίσημη ενημερωτική σελίδα του χωριού στο Facebook, σε ανάρτησή της αναφέρει πως οι πολίτες ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, με αυτοψία και λήψη μέτρων προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια ανθρώπων και περιουσιών.

 

«Σοβαρή κατολίσθηση σημειώθηκε στη Μικροσπηλιά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το φαινόμενο εκδηλώθηκε στη θέση «Κάμπος», στο τελευταίο σπίτι του οικισμού, όπου μεγάλη έκταση εδάφους έχει υποχωρήσει, δημιουργώντας βαθιές ρωγμές και αλλοιώνοντας επικίνδυνα τη μορφολογία της πλαγιάς.

Η κατολίσθηση βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από κατοικία, γεγονός που εντείνει τον φόβο για περαιτέρω μετακινήσεις του εδάφους, ειδικά σε περίπτωση νέων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με κατοίκους, το φαινόμενο εμφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες και εξελίχθηκε ραγδαία.

Οι πολίτες ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, με αυτοψία και λήψη μέτρων προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια ανθρώπων και περιουσιών».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
182
143
106
97
93
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Προσωρινή παύση ερευνών για την υπόθεση εξαφάνισης του Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη, αποφάσισε ο ΟΦΚΑΘ
Σε σύσκεψη εκπροσώπων της ΟΦΚΑΘ, της ΕΛΑΣ και της οικογένειας του 33χρονου, αποφασίστηκε η προσωρινή παύση των εθελοντικών ερευνών, ενώ οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση, ελπίζοντας σε νέα μαρτυρία ή κάποιο «σήμα»
γιατρός
Δεσμεύονται οι λογαριασμοί 12 αγροτών για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανάμεσά τους και γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής
Ανάμεσα στους 12 αγρότες είναι και γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής, ο οποίος φέρεται να ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ύψους 60.000 ευρώ
Τρακτέρ στον θεσσαλικό κάμπο 32
Newsit logo
Newsit logo