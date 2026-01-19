Τζουμέρκα: Εκτεταμένη καθίζηση εδάφους στο χωριό Μικροσπηλιά – Μεγάλα ρήγματα σε μήκος 600 μέτρων

Κατολισθητικό φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες στο χωριό Μικροσπηλιά των Τζουμέρκων μετά την κακοκαιρία και τα έντονα καιρικά φαινόμενα που «χτύπησαν» ξανά την περιοχή, μέσα σε διάστημα 2 μηνών από τις καταστροφικές καταιγίδες και πλημμύρες του Νοεμβρίου.

Μετά την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξαν την περιοχή των Τζουμέρκων, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποχώρηση και κατολίσθηση του εδάφους, η οποία ξεκίνησε κάτω από το τελευταίο σπίτι του χωριού Μικροσπηλιά, ενώ προβλήματα έχουν σημειωθεί και σε Μικροσπηλιά, Καταρράκτη, Άγναντα καθώς και στους γύρω οικισμούς,.

Μέρα με τη μέρα η κατάσταση επιδεινώνεται και οι κάτοικοι ανησυχούν. Όπως λένε ακούγονται θόρυβοι μέσα από το υπέδαφος. Οι καθιζήσεις του εδάφους έχουν καταστρέψει ιδιοκτησίες και χωράφια.

Η πρόεδρος της Κοινότητας, Νατάσα Θωμά, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως αύριο αναμένεται κλιμάκιο γεωλόγων προκειμένου να εξετάσουν το φαινόμενο.

Στο έδαφος έχουν δημιουργηθεί μεγάλα ρήγματα σε μήκος 600 μέτρων, ενώ η υποχώρηση του εδάφους είναι μεγαλύτερη από 200 μέτρα.

Η επίσημη ενημερωτική σελίδα του χωριού στο Facebook, σε ανάρτησή της αναφέρει πως οι πολίτες ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, με αυτοψία και λήψη μέτρων προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια ανθρώπων και περιουσιών.

«Σοβαρή κατολίσθηση σημειώθηκε στη Μικροσπηλιά του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων Άρτας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το φαινόμενο εκδηλώθηκε στη θέση «Κάμπος», στο τελευταίο σπίτι του οικισμού, όπου μεγάλη έκταση εδάφους έχει υποχωρήσει, δημιουργώντας βαθιές ρωγμές και αλλοιώνοντας επικίνδυνα τη μορφολογία της πλαγιάς.

Η κατολίσθηση βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από κατοικία, γεγονός που εντείνει τον φόβο για περαιτέρω μετακινήσεις του εδάφους, ειδικά σε περίπτωση νέων βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με κατοίκους, το φαινόμενο εμφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες και εξελίχθηκε ραγδαία.

Οι πολίτες ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, με αυτοψία και λήψη μέτρων προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια ανθρώπων και περιουσιών».