Χωρίς ντελίβερι σήμερα Αττική, Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και Πελοπόννησος – Τα έκτακτα μέτρα για τον καύσωνα

Χωρίς ντελίβερι για 3 ώρες θα μείνει σήμερα (22.07.2026) η Αττική, λόγω του καύσωνα που πλήττει την πρωτεύουσα και κορυφώνεται αυτό το 24ωρο. Το υπουργείο Εργασίας πήρε έκτακτα μέτρα για τους εργαζομένους που δουλεύουν σε ανοιχτούς χώρους, για την προστασία τους από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, σήμερα αναμένονται έως 43 βαθμοί Κελσίου στη Θεσσαλία ενώ έως 42 βαθμούς σε Στερεά και Πελοπόννησο και 41 στην Αττική. Λόγω του καύσωνα, το υπουργείο εξέδωσε εγκύκλιο με έκτακτα μέτρα, ζητώντας την παύση υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών σε ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, ανατολική Πελοπόννησο και σε όλη την Αττική από τις 13:00 έως τις 17:00. Ανάμεσα στα επαγγέλματα που επηρεάζονται είναι και τα ντελίβερι ή η μεταφορά προϊόντων με δίκυκλα, πατίνια ή τροχοπέδιλα.

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Τα μέτρα αφορούν επίσης εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες.

Για τις εταιρείες delivery προβλέπεται διακοπή των διανομών με δίκυκλα, ενώ επιτρέπεται η παραλαβή παραγγελιών από το κατάστημα και η μεταφορά τους με οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης που διαθέτουν κλιματισμό.

Υπενθυμίζεται πως για σήμερα βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό για φωτιά 3 περιφέρειες.

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Από την εφαρμογή του μέτρου εξαιρούνται κρίσιμες κοινωνικές υποδομές, όπως οι υπηρεσίες υγείας, η ύδρευση, η ηλεκτροδότηση, οι αεροπορικές μεταφορές και το handling, καθώς και οι θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές. Ωστόσο, και στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η υποχρεωτική λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας, καθώς και η κατάλληλη προσαρμογή του χρόνου εργασίας.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο του υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να παρέχουν δυνατότητα τηλεργασίας σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, εφόσον το αντικείμενο της εργασίας τους το επιτρέπει. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση αλλαγών στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, οι εργοδότες στις περιοχές όπου ισχύουν τα έκτακτα μέτρα απαλλάσσονται προσωρινά από την υποχρέωση προδήλωσης κάθε σχετικής μεταβολής στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Η εγκύκλιος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, καθώς η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης εργασιών.