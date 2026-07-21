Καιρός: «Κόκκινος» συναγερμός για φωτιές την Τετάρτη – Ο καύσωνας βάζει στο «μάτι» και την Αττική

«Κόκκινο» έχει χτυπήσει ο καύσωνας σε όλη τη χώρα, με το φαινόμενο να κορυφώνεται αύριο (22.07.2026) στην Αττική. Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, και σε πολλές περιοχές, μάλιστα, άγγιξε τους 43. Την ίδια ώρα, οι αρχές εφιστούν την προσοχή για μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς, ενώ κάνουν έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις.

Στην πιο δύσκολη φάση του μπαίνει το κύμα καύσωνα, που διανύει την τρίτη του ημέρα, δυσκολεύοντας αφόρητα την καθημερινότητα των πολιτών, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Καζάνι που βράζει η Αττική, αφού οι υψηλές θερμοκρασίες και η άπνοια έχουν δημιουργήσει ένα κοκτέιλ ανυπόφορης κατάστασης στον αστικό ιστό.

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Η θερμική κάμερα στην περιοχή του Κηφισού έδειξε ότι η θερμοκρασία της ασφάλτου ξεπερνούσε τους 60°C, ενώ στο Άλσος Βεΐκου, σε ταράτσες και αυτοκίνητα, η θερμοκρασία έφτασε τους 75°C. Ωστόσο, οι μέγιστες τιμές του υδραργύρου καταγράφηκαν στη Θεσσαλία με τη Λάρισα να βρίσκεται στο επίκεντρο της ζέστης.

Το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και αύριο, ενώ σύμφωνα με τον χάρτη της Πολιτικής Προστασίας αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Παρά την ακραία ζέστη, στα βόρεια τμήματα της χώρας, σημειώθηκαν ισχυρά φαινόμενα με δυνατούς ανέμους, μπουρίνια και καταιγίδες κυρίως σε Καβάλα και Δράμα. Αυτό είναι και το παράδοξο στην μεταβολή του καιρού, αφού μέσα σε 36 ώρες η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά και θα σημειωθούν σφοδρές βροχές στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές.

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Πορτοκαλί Προειδοποίηση

Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται να επηρεάσουν την ανατολική ηπειρωτική χώρα αύριο Τετάρτη 22-07-2026 με τις μέγιστες τιμές να εντοπίζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου.

Την Τετάρτη 22-07-2026 η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει

Στη Θεσσαλία τους 41 με 42 και τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Στερεά τους 41 με 42 βαθμούς και ειδικότερα στην Αττική τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιηθεί τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 22-07-2026 λαμβάνοντας υπόψη τα νέα προγνωστικά στοιχεία.

«Κόκκινος» συναγερμός για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς αύριο

Ο καύσωνας χτυπάει κόκκινο, οι άνεμοι ενισχύονται και η Πολιτική Προστασία σημαίνει συναγερμό για τον ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πέντε περιοχές της χώρας μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, μάλιστα, προβλέπεται να είναι παρόμοιες με εκείνες που έκαψαν το Μάτι, στην τραγωδία του 2018, σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης. «Καλώ τον κάθε πολίτη να αποφύγει εργασίες που θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί θα είναι τέτοιες οι συνθήκες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους που θα είναι καταβάτες στα ανατολικά και θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι».

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου για πυρκαγιά, την Τετάρτη θα βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό: Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία, ενώ πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος για αρκετές ακόμη περιοχές.

Την ώρα που το σήμα κινδύνου εκπέμπεται προς πάσα κατεύθυνση, σε πολύπαθες περιοχές της Αττικής, εκατοντάδες οικόπεδα παραμένουν -ακόμη και σήμερα- ακαθάριστα. Ενόψει του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου και έθεσε σε επιφυλακή το σύνολο των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Live η πορεία του καιρού

Έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους

Σε εφαρμογή τίθενται αύριο, έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, καθώς ο καύσωνας και οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας δημιουργούν συνθήκες αυξημένης θερμικής καταπόνησης. Με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπεται υποχρεωτική παύση συγκεκριμένων υπαίθριων εργασιών τις πιο θερμές ώρες της ημέρας, ενώ παράλληλα θεσπίζονται διευκολύνσεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας.

Το νέο πλαίσιο ενεργοποιείται καθώς ο καύσωνας κορυφώνεται, με τις υψηλές θερμοκρασίες να αναμένεται να ξεπεράσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στην Αττική, τη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε υπαίθριες χειρωνακτικές εργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων, τα οποία αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου για την υγεία τους κατά τις ώρες της μέγιστης θερμικής επιβάρυνσης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, καθίσταται υποχρεωτική η διακοπή υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών από τις 13:00 έως τις 17:00 στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής. Το μέτρο αφορά εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια, ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, καθώς και τη διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίκυκλα, πατίνια ή τροχοπέδιλα.

Η αναστολή ισχύει ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησης και καλύπτει και τους εργαζόμενους μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Για τις επιχειρήσεις delivery προβλέπεται διακοπή των διανομών με δίκυκλα, ενώ επιτρέπεται η παραλαβή παραγγελιών από το κατάστημα και η μεταφορά τους με οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης που διαθέτουν κλιματισμό.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο του υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Από την εφαρμογή του μέτρου εξαιρούνται κρίσιμες κοινωνικές υποδομές, όπως οι υπηρεσίες υγείας, η ύδρευση, η ηλεκτροδότηση, οι αεροπορικές μεταφορές και το handling, καθώς και οι θαλάσσιες, χερσαίες και σιδηροδρομικές μεταφορές. Ωστόσο, και στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται η υποχρεωτική λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας, καθώς και η κατάλληλη προσαρμογή του χρόνου εργασίας.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις καλούνται να παρέχουν δυνατότητα τηλεργασίας σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, εφόσον το αντικείμενο της εργασίας τους το επιτρέπει. Επιπλέον, για τη διευκόλυνση αλλαγών στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, οι εργοδότες στις περιοχές όπου ισχύουν τα έκτακτα μέτρα απαλλάσσονται προσωρινά από την υποχρέωση προδήλωσης κάθε σχετικής μεταβολής στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Η εγκύκλιος προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για τους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους, καθώς η Επιθεώρηση Εργασίας μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο σε περίπτωση παραβίασης της υποχρεωτικής παύσης εργασιών.

Δήμος Αθηναίων: Απαγόρευση εισόδου και παραμονής στον Λυκαβηττό

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ενώ τέθηκαν σε εφαρμογή μέτρα προστασίας για ευάλωτες ομάδες, εργαζόμενους και αδέσποτα καθώς σύμφωνα με το Ημερήσιο Δελτίο Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την Τετάρτη 22 Ιουλίου, η Αττική εντάσσεται στην Κατηγορία Κινδύνου 5 (Κατάσταση Συναγερμού – Red Code), με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

Για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, από σήμερα τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρας, απαγορεύθηκε η είσοδος και παραμονή επισκεπτών καθώς και η διέλευση οχημάτων στους Λόφους Λυκαβηττού και Φινόπουλου.

Επιπροσθέτως, ενεργοποιήθηκε το Μητρώο Εργοληπτών για την ενίσχυση της πυροπροστασίας του λόφου του Λυκαβηττού, με ένα όχημα με κανόνι νερού και ένα όχημα τύπου 4Χ4 και των Κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων, στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, με δύο οχήματα με κανόνι νερού και δύο οχήματα τύπου 4Χ4.

Παραμένουν ανοιχτοί επτά κλιματιζόμενοι χώροι

Επτά Λέσχες Φιλίας του Δήμου θα συνεχίσουν να λειτουργούν 9 π.μ. – 9 μ.μ., ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες.

Συγκεκριμένα:

Λέσχη Φιλίας Αγίου Παύλου, Μαμούρη 22 & Δύμης. Τηλέφωνο: 210 8223946 Λέσχη Φιλίας «Η Ανάληψη του Κυρίου» Νέου Κόσμου, Χελντράιχ 15. Τηλέφωνο: 210 9240403 Λέσχη Φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4. Τηλέφωνο: 210 3423716 Λέσχη Φιλίας Κολοκυνθούς, Αίμονος 9 & ‘Αστρους. Τηλέφωνο: 210 5140877 Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών 372. Τηλέφωνο: 210 2012334 Λέσχη Φιλίας Κυψέλης, Σκύρου & Καυκάσου. Τηλέφωνο: 210 8815877 Λέσχη Φιλίας Αμπελοκήπων, Πανόρμου & Βαθέος. Τηλέφωνο: 210 6459890

Ειδικά για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών, το ΚΥΑΔΑ θα προμηθεύσει τις Λέσχες Φιλίας, το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και το Κέντρο Ημέρας με νερό, ροφήματα και το ειδικό kit προστασίας.

Ειδικό ωράριο στην Καθαριότητα

Με δεδομένες τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και για λόγους υγιεινής και ασφάλειας, ο Δήμος απευθύνει έκκληση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μη βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους μεταξύ των ωρών 11 π.μ. και 5 μ.μ.. προκειμένου «να αποφευχθούν δυσλειτουργίες στην πόλη και να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών».

Στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων θα εφαρμοστεί ειδικό ωράριο, με ευθύνη των Προϊσταμένων, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε Τμήματος, τη διαθεσιμότητα προσωπικού και οχημάτων, καθώς και την ανάγκη απρόσκοπτης εξυπηρέτησης της πόλης. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της Διεύθυνσης, παράλληλα με τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας.

Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει να βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Αναλυτικά:

Κλιμάκια των Διευθύνσεων Καθαριότητας και Πρασίνου βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή, πραγματοποιώντας περιπολίες.

Η Δημοτική Αστυνομία επιτηρεί χώρους πρασίνου και περιοχές υψηλού κινδύνου με επίγεια μέσα και χρήση drones με θερμικές κάμερες, για άμεση ανίχνευση κρίσιμων θερμοκρασιακών μεταβολών.

Υδροφόρες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί 24/7, σε συντονισμό με την Πυροσβεστική, τις αρμόδιες αρχές καθώς κι άλλων υπηρεσιών και Δήμων, εφόσον χρειαστεί.

Για την προστασία των αστέγων, οι ομάδες Streetwork του Δήμου Αθηναίων, θα επιχειρούν στον δρόμο, από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές και ψυχολόγοι θα προσφέρουν μπουκαλάκια με δροσερό νερό, ροφήματα, σνακ και ένα kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης.

Για τα αδέσποτα ζώα, η Αστική Πανίδα του Δήμου Αθηναίων έχει τοποθετήσει περισσότερες από 130 ποτίστρες στις γειτονιές της πρωτεύουσας, τις οποίες φροντίζουν η υπηρεσία, αλλά και εθελοντές. Οι πολίτες καλούνται να συμβάλλουν ώστε να παραμένουν γεμάτες με φρέσκο, δροσερό νερό. Παράλληλα, υπάρχουν οδηγίες φροντίδας για τους ιδιοκτήτες, ή όσους φροντίζουν ζώα στον δρόμο, για τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αστικής Πανίδας. Το Δημοτικό Κτηνιατρείο (Λεωφόρος Μεσογείων 94 & Τρικάλων) θα λειτουργεί από τις 9:00 π.μ. έως τις 3 μ.μ.. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210 7483967.

1595: Η 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης Δημότη

Οι πολίτες και ιδιαίτερα όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο) ή με το 2105287800. Για ιατρικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, λειτουργεί η «Γραμμή Καύσωνα» των Πολυδύναμων Δημοτικών Ιατρείων, στον αριθμό 210 3638049, καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 7:30 μ.μ..

Επίσης ο Δήμος Αθηναίων προσαρμόζει τη λειτουργία των υπηρεσιών του με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων και τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Ειδικότερα, τα εξωτερικά συνεργεία αποσύρονται από το πεδίο κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας (11:00-17:00), ενώ οι εργασίες αναπροσαρμόζονται ώστε οι πιο απαιτητικές να πραγματοποιούνται τις ώρες με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Παράλληλα, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ενώ σε όλους θα παρέχονται τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, δροσερό νερό και επαρκή διαλείμματα, με στόχο την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τέλος, ο δήμος συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Για οποιοδήποτε θέμα μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη Αθηναίων στο 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Πρόγνωση για αύριο Τετάρτη (22/07)

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά της Θεσσαλίας.

Τις βραδινές ώρες στις Σποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα ανατπυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 3 με 5, τοπικά στα πελάγη 6 και το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 34 με 35 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 38 με 40 και τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από τις πρωινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα. Στην δυτική Μακεδονία νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση, ενισχυόμενοι το βράδυ τοπικά έως 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 με 36 και τοπικά στη δυτική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39, τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τις βραδινές ώρες στις Σποράδες θα αναπτυχθούν νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στις Σποράδες ανατολικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων 4 και στα νότια 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 39 με 40 και τοπικά 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 και στην Κρήτη έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος. Τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Στα βόρεια μεταβλητοί 4 και από το βράδυ βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 4 βαθμιαία 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη (23/07)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει τους 32 με 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή (24/07)

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια.

Πρόγνωση για το Σάββατο (25/07)

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή (26/07)

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και στο δυτικό Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.