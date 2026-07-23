Βάσεις 2026: Σταθερότητα στις περισσότερες σχολές, άνοδος σε Πολυτεχνεία και Ιατρικές – Η μεγάλη έκπληξη της Ευελπίδων

Σχετικά σταθερή είναι η εικόνα των βάσεων εισαγωγής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, με τις σημαντικότερες αυξήσεις να καταγράφονται στο 2ο και 3ο Επιστημονικό Πεδίο, ενώ τη μεγαλύτερη έκπληξη αποτέλεσε η Σχολή Ευελπίδων, η οποία σημείωσε άνοδο άνω των 2.000 μορίων.

Την πρώτη αποτίμηση των φετινών βάσεων κάνει στο newsit.gr ο μαθηματικός και εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης, ο οποίος επισημαίνει ότι η γενική εικόνα χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, με λίγες αλλά ιδιαίτερα σημαντικές εξαιρέσεις.

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Μικρές μεταβολές στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο

Σύμφωνα με τον Στράτο Στρατηγάκη, στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο οι μεταβολές ήταν περιορισμένες, με τις περισσότερες σχολές να κινούνται στα περσινά επίπεδα.

Η Νομική Αθηνών διατήρησε αμετάβλητη τη βάση εισαγωγής της, ενώ στις υπόλοιπες Νομικές Σχολές οι μειώσεις δεν ξεπέρασαν τα 25 μόρια.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στις σχολές Ψυχολογίας, όπου οι περισσότερες βάσεις υποχώρησαν από 20 έως 80 μόρια. Εξαίρεση αποτέλεσε η Ψυχολογία Θεσσαλονίκης, η οποία σημείωσε πτώση 110 μορίων.

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«Συνολικά, το πρώτο πεδίο κινήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι δέκα σχολές με τις υψηλότερες βάσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία για ακόμα μία χρονιά, η Αρχιτεκτονική της Αθήνας ήταν η σχολή με τις υψηλότερες βάσεις ενώ στη συνέχεια ακολουθούν Ναυτιλιακές Σπουδές, Ιατρικές και τμήματα του Πολυτεχνείου.

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 20.995 Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 19.600 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 19.228 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 19.130 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 18.950 Ιατρικής (Αθήνα) Ε.Κ.Π.Α. 18.900 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 18.880 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) Α.Π.Θ. 18.750 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πατρών 18.745 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) Ε.Μ.Π. 18.738

Ισχυρή άνοδος στις Πολυτεχνικές Σχολές

Το 2ο Επιστημονικό Πεδίο ήταν αυτό που παρουσίασε τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις φετινές βάσεις.

Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κατέγραψαν άνοδο 490 μορίων, ενώ οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί του ΕΜΠ αυξήθηκαν κατά 610 μόρια, φτάνοντας τα 18.738 μόρια.

Όπως εξηγεί ο εκπαιδευτικός αναλυτής, η εικόνα αυτή οφείλεται κυρίως στις υψηλές επιδόσεις των υποψηφίων στη Φυσική και, σε μικρότερο βαθμό, στα Μαθηματικά.

Ανοδική πορεία και στις Ιατρικές

Αυξημένες ήταν οι βάσεις και στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο, με τις Ιατρικές Σχολές να κινούνται ανοδικά.

Η Ιατρική Αθηνών σημείωσε αύξηση 125 μορίων, ενώ η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης, όπου η βάση αυξήθηκε κατά 375 μόρια.

Αντίστοιχη εικόνα παρουσίασαν και οι υπόλοιπες σχολές του πεδίου, όπως οι Οδοντιατρικές, με τον Στράτο Στρατηγάκη να αποδίδει τις αυξήσεις κυρίως στις καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων στη Φυσική.

Όσον αφορά τώρα την Ιατρική, οι υποψήφιοι θα έπρεπε να συγκεντρώσουν πάνω από 18.000 μόρια για να περάσουν σε κάποια από τις σχολές που υπάρχουν σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας.

Ιατρική Αθήνας 18.900 Ιατρική Θεσσαλονίκης 18.750 Ιατρική Πάτρας 18.745 Ιατρική Λάρισας 18.475 Ιατρική Ιωαννίνων 18.525 Ιατρική Ηράκλειο 18.425 Ιατρική Αλεξανδρούπολης 18.350

Στη Νομική, η βάση για την Αθήνα ήταν 17.875 μόρια, για τη Θεσσαλονίκη 17260 ενώ για την Κομοτηνή 16.700 μόρια.

Για τις πιο δημοφιλείς Πολυτεχνικές Σχολές, οι υποψήφιοι θα έπρεπε να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 17.700 μόρια. Στην πρώτη θέση με τα υψηλότερα μόρια έρχεται η Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην Αθήνα με 20.995 μόρια ενώ στη δεύτερη θέση η Πάτρα με 19.228 μόρια.

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πολυτεχνείο Αθήνας) 20.995 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Πάτρας) 19.228 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΠΘ) 19.130 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Πολυτεχνείο Αθήνας) 18.880 Μηχανολόγων Μηχανικών (Πολυτεχνείο Αθήνας) 18.738 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Πολυτεχνείο Αθήνας) 18.590 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΑΠΘ) 18.550 Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) 18.455 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλία – Βόλος) 18.230 Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) 18.225 Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) 18.120 Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) 18.088 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) 17.955 Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλία – Βόλος) 17.770 Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) 17.765

Ήπια εικόνα στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις κινήθηκε το 4ο Επιστημονικό Πεδίο, όπου οι περισσότερες μεταβολές ήταν οριακές, είτε ανοδικές είτε πτωτικές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, μία από τις δημοφιλέστερες σχολές του πεδίου, η οποία κατέγραψε αύξηση μόλις 25 μορίων.

Η Ευελπίδων «έσπασε τα κοντέρ»

Η μεγαλύτερη έκπληξη των φετινών βάσεων ήταν η Σχολή Ευελπίδων, η οποία σημείωσε θεαματική αύξηση κατά 2.125 μόρια.

Όπως εξηγεί ο Στράτος Στρατηγάκης, η εντυπωσιακή αυτή άνοδος οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου πρόσβασης στη σχολή, καθώς φέτος μπορούσε να δηλωθεί όχι μόνο από τους υποψηφίους του 2ου, αλλά και του 3ου και 4ου Επιστημονικού Πεδίου.

Η διεύρυνση της δεξαμενής των υποψηφίων αύξησε σημαντικά τον ανταγωνισμό, οδηγώντας σε εκτόξευση της βάσης εισαγωγής, ενώ, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, καλύφθηκαν και όλες οι διαθέσιμες θέσεις.

Ικάρων Διοικητικών 17.275 Ικάρων Ιπτάμενων 16.000 Ικάρων Μηχανικοί 17.295 Ναυτικών Δοκίμων Μάχιμοι 11.109 Ναυτικών Δοκίμων Μηχανικοί 11.316 Σχολή Ευελπίδων Όπλα 12.990 Σχολή Ευελπίδων Σώματα 17.570

Οι μεγαλύτερες πτώσεις

Παρά την άνοδο στις αναφερόμενες σχολές, πολλά τμήματα ήταν και αυτά που κατέγραψαν εντυπωσιακές πτώσεις.

Η χαμηλότερη βάση διαμορφώθηκε στο Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα 7.190 μόρια, ενώ το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ίδιου πανεπιστημίου κινήθηκε στα 7.380 μόρια.

Η μεγαλύτερη πτώση από την άλλη, καταγράφηκε στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο, όπου η βάση διαμορφώθηκε στα 6.725 μόρια, από 15.825 μόρια την προηγούμενη περίοδο, σημειώνοντας απώλεια σχεδόν 7.000 μορίων.

Μεγάλη πτώση σημείωσε και το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο έχασε περίπου 4.500 μόρια και διαμορφώθηκε στα 12.925 μόρια από περίπου 17.000.

Σημαντική ήταν επίσης η πτώση στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με απώλειες που ξεπέρασαν τα 4.200 μόρια.

Η συνολική εικόνα

Συνοψίζοντας τα πρώτα στοιχεία, ο μαθηματικός και εκπαιδευτικός αναλυτής εκτιμά ότι οι βάσεις του 2026 χαρακτηρίζονται κυρίως από σταθερότητα, με εξαίρεση το 2ο Επιστημονικό Πεδίο, όπου καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις, το 3ο Πεδίο που ακολούθησε ανοδική πορεία και τη Σχολή Ευελπίδων, η οποία αποτέλεσε αναμφίβολα τον μεγάλο πρωταγωνιστή των φετινών αποτελεσμάτων.