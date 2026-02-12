Βασίλης Καπερνάρος κατά Πάνου Ρούτσι: «Περιφέρεται στη δικαστική αίθουσα σαν νταής, προπηλάκισε και έβρισε δικηγόρους»

Συνεχίζεται η διαμάχη μεταξύ του Βασίλη Καπερνάρου και του Πάνου Ρούτσι, με τον πρώτο να κατηγορεί τον δεύτερο για συμπεριφορές που παραπέμπουν σε νταή, βρισιές και προπηλακισμό δικηγόρων, κατά τη διάρκεια της δίκης για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας των Τεμπών.

Μιλώντας στον Status FM 107.7, ο Βασίλης Καπερνάρος αναφέρθηκε στις δηλώσεις που είχε κάνει πριν από λίγες ημέρες ο Πάνος Ρούτσι, στις οποίες είχε αναφέρει πως ο δικηγόρος της Interstar (της εταιρείας που είχε αναλάβει κάμερες και καταγραφικά για λογαριασμό του σιδηροδρομικού δικτύου) του είχε απευθύνει απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Ταυτόχρονα έκανε λόγο και για «μπράβο» εντός της αίθουσας.

«Καταρχάς δεν είναι σωματοφύλακας, ούτε φρουρός ούτε μπράβος, είναι οδηγός μου. Δύο πήγαινε – έλα στην Λάρισα, δηλαδή 1.400 χιλιόμετρα σε μια εβδομάδα, δεν τα αντέχω. Πρώτα απ’ όλα διότι στην επιστροφή που δεν οδηγώ, μελετώ τις δισκογραφίες, και δεύτερον είναι κουραστικό ιδιαίτερα μετά από κοπιαστική διαδικασία να οδηγείς και να οδηγείς και νύχτα» ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος.

Κατά τη διάρκεια της δίκης σύμφωνα με τον Βασίλη Καπερνάρο, και ενώ εξέταζε ως μάρτυρα τον κ. Ψαρόπουλο, κάποιοι από τους δικηγόρους υπεράσπισης της κατηγορίας αντέδρασαν.

«Οι τέσσερις – πέντε σεσημασμένοι θορυβοποιοί συνάδελφοι της πολιτικής αγωγής, οι οποίοι κινούνται μεταξύ δικηγορικού λαϊκισμού και πολλές φορές αγγίζει και τα όρια του δικηγορικού ξεπεσμού. Χωρίς να πάρουν τον λόγο, για οποιαδήποτε ένσταση ή για οποιαδήποτε δικονομική αιτία, ούρλιαζαν με κραυγές», τόνισε.

Στη συνέχεια επιτέθηκε και στον Πάνο Ρούτσι λέγοντας πως προπηλάκισε και εξύβρισε τους δικηγόρους.

«Βγαίνοντας έξω ήρθε κατά πάνω μας. Και του λέω “Τι θες, κύριε;”. Τότε άρχισε να με βρίζει. Του είπα “πήγαινε να κάνεις απεργία”».

Ο Βασίλης Καπερνάρος δήλωσε πως ο Πάνος Ρούτσι περιφέρεται μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου «ως νταής, φορώντας ένα καπέλο».