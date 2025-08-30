Βασιλίσσης Όλγας: Το «μπλόκο» από 3 υπουργεία στην απόφαση Δούκα για την κυκλοφορία των ΙΧ – «Δεν θα κάνουμε πίσω» διαμηνύει ο δήμος Αθηναίων

Σε ανοιχτή σύγκρουση κυβέρνησης – δήμου Αθηναίων μετατρέπεται, όπως φαίνεται, το θέμα του ανοίγματος της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας.

Χθες Παρασκευή (29.8.25), με κοινή ανακοίνωσή τους τρία υπουργεία (Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών) εξέφρασαν την αντίδρασή τους στην απόφαση του δημάρχου Αθηναίων να αλλάξει εκ νέου την χρήση του δρόμου. Με τον Χάρη Δούκα πάντως, να δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει στο σχέδιό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι ο δήμος Αθηναίων έχει προχωρήσει σε νέα κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία τροποποιεί τη χρήση του δρόμου, προβλέποντας ήπια κυκλοφορία με την είσοδο όλων των οχημάτων από Βασιλέως Κωνσταντίνου προς Σύνταγμα και δεξιά προς Αρδηττού. Σύμφωνα με τον δήμο, η ρύθμιση αυτή θα μειώσει κατά 20% την κυκλοφοριακή επιβάρυνση σε άλλους άξονες, ενώ θα συνοδευθεί από επιπλέον παρεμβάσεις γύρω από τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

«Τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνουν ότι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον εγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτουν εκ νέου αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων υπουργείων», αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ και τονίζει:

«Η οδός Βασιλίσσης Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει έργου της ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Συγχρόνως, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τον λόγο αυτό, η υλοποίηση της υφιστάμενης ανάπλασης της οδού έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, με την πράξη 321 της 19ης συνεδρίασης του 2021, καθώς και από το υπουργείο Πολιτισμού, με την Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/56665/2802, όπως και με την Απόφαση 3769/14-02-2022 για λογαριασμό της ”Ανάπλασης ΑΕ”, που εποπτεύεται από τα συναρμόδια Υπουργεία και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αλλά και τη διέλευση του Τραμ από την οδό, απαιτείται επιπροσθέτως και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η συμβατότητα αυτών των τροποποιήσεων με την κείμενη νομοθεσία και τις συγκοινωνιακές μελέτες αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των Τεχνικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

Επομένως, συνεχίζει η ανακοίνωση, «οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο Δήμος καλείται να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες».

Έντονη αντίδραση από τον Χάρη Δούκα

Με ανάρτησή του στα social media ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, εξέφρασε την αντίδρασή του στην ανακοίνωσή του, τονίζοντας μάλιστα ότι ο «δήμος Αθηναίων δεν θα κάνει πίσω». Μάλιστα, κατηγορεί τα τρία υπουργεία ότι υπερασπίζονται «τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Τρία υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών. Με μια πρωτοφανή πρακτική αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Πριν 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στo πλαίσιo του καταστροφικού “Μεγάλου Περίπατου”, έκλεισε την Βασιλίσσης Όλγας με δήθεν επίκληση του Covid. Σχεδίασε τη μετατροπή του σε “privé” δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου», γράφει ο δήμαρχος Αθηναίων.

Τρία Υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών.



Με μια πρωτοφανή πρακτική αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας.



Πριν 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στo πλαίσιo… pic.twitter.com/bH43G2XzDP — Haris Doukas (@h_doukas) August 29, 2025

«Τρία Υπουργεία ενώνονται για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών. Με μια πρωτοφανή πρακτική αγνοούν τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Πριν 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στo πλαίσιo του καταστροφικού «Μεγάλου Περίπατου», έκλεισε την Βασιλίσσης Όλγας με δήθεν επίκληση του Covid. Σχεδίασε τη μετατροπή του σε «privé» δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου. Τότε κανένας Υπουργός δε μίλησε.

Σήμερα παριστάνουν τους «θεματοφύλακες του νόμου» για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων. Τους υπενθυμίζουμε ότι η Βασ. Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες. Ο Δήμος Αθηναίων δε θα κάνει πίσω. Με κάθε θεσμικό μέσο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη. Καλούμε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Το δικαίωμα στην πόλη είναι θέμα δημοκρατίας.

Τότε κανένας Υπουργός δε μίλησε. Σήμερα παριστάνουν τους «θεματοφύλακες του νόμου» για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων. Τους υπενθυμίζουμε ότι η Βασ. Όλγας ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες. Ο Δήμος Αθηναίων δε θα κάνει πίσω.

Με κάθε θεσμικό μέσο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη. Καλούμε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας να πάρουν ξεκάθαρη θέση. Το δικαίωμα στην πόλη είναι θέμα δημοκρατίας».

Υπενθυμίζεται ότι το πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο, ο Χάρης Δούκας υπερασπίστηκε τις αλλαγές, σημειώνοντας ότι το σχέδιο Μπακογιάννη προέβλεπε οχήματα να κινούνται σε λωρίδες τραμ και τρόλεϊ, ακόμη και να διέρχονται μέσα από χωματόδρομο του Ζαππείου, κάτι που –όπως είπε– θα συνιστούσε «έγκλημα». Αντίθετα, υποστήριξε ότι οι ρυθμίσεις της νέας μελέτης ακολουθούν «την κοινή λογική».

Κώστας Μπακογιάννης: «Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει»

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, δεν άφησε ασχολίαστα τα όσα συμβαίνουν στην υπόθεση της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας.

«Η Βασιλίσσης Όλγας ανοίγει όπως την είχαμε σχεδιάσει. Ένα κόσμημα για όλους τους Αθηναίους και τους επισκέπτες. Αυτό είναι το μόνο που έχει σημασία. Κόντρα στο ψέμα και τους πολιτικαντισμούς», γράφει στην ανάρτησή του ο Κώστας Μπακογιάννης.