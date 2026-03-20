Βέροια: Προσήχθη ύποπτος για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης που βρέθηκε αιμόφυρτη σε πιλοτή πολυκατοικίας

Στην προσαγωγή ενός ατόμου, ύποπτου για τον άγριο ξυλοδαρμό της 24χρονης που βρέθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε πιλοτή πολυκατοικίας στη Βέροια, προχώρησαν σήμερα (20.03.2026) οι αστυνομικές αρχές που έχουν αναλάβει τις έρευνες για την συγκεκριμένη υπόθεση.

Η 24χρονη βρέθηκε αιμόφυρτη το βράδυ της Τρίτης στην πιλοτή της πολυκατοικίας, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας. Η νεαρή μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως τις έρευνες για να βρεθεί ο δράστης του ξυλοδαρμού.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί ερευνούν βίντεο από κάμερες ασφαλείας αλλά και το κινητό του θύματος προσπαθώντας να βρουν στοιχεία. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί η εμπλοκή του ατόμου που προσήχθη, στον άγριο ξυλοδαρμό.

Η 24χρονη συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ του νοσοκομείου φέροντας βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Τα χτυπήματα που δέχθηκε ήταν κατά κύριο λόγο σε πρόσωπο και κεφάλι.

Η οικογένειά της έκανε έκκληση στα social media για πληροφορίες, προσπαθώντας να βρουν τον άνθρωπο που ευθύνεται για τον ξυλοδαρμό της αγαπημένης τους.

Το σενάριο της ληστείας έχει αποκλειστεί αφού στην κατοχή της 24χρονης βρέθηκαν το κινητό της τηλέφωνο αλλά και το πορτοφόλι της. Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε έναν άλυτο γρίφο για τις αρχές μιας και δεν υπάρχει ούτε μία μαρτυρία από εκείνο το βράδυ.

Η 24χρονη παραμένει σε κωματώδη κατάσταση και υπάρχει φόβος πως ακόμη και αν ξυπνήσει, θα αντιμετωπίσει μόνιμες βλάβες.