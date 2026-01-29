Βιολάντα – Γιος αδικοχαμένης Σταυρούλας: «Επικρατούσε ένα μπάχαλο, καμία πρόνοια για τους εργαζόμενους» – «Δε θα ησυχάσω μέχρι να πάνε όλοι στη φυλακή»

Σήμερα αποχαιρέτισε για πάντα την αγαπημένη του μητέρα. Τον άνθρωπο που δούλευε ακούραστα στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα για να μπορεί να προσφέρει ένα καλύτερο αύριο στα παιδιά του… Ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα είναι ένα από τα 11 παιδιά που έμειναν ορφανά μετά την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο.

«Ήταν ένας τριτοκοσμικός κρατήρας και εκεί ξεψύχησε η μητέρα μου με έναν άδικο τρόπο. Εκεί επικρατούσε ένα μπάχαλο. Κούραση πολλή, πρόνοια για τους εργαζόμενους καμία» θα περιέγραφε ο Άγγελος Λιάκος, λίγο μετά την κηδεία της μητέρας του, στον Νίκο Ευαγγελάτο, μιλώντας για τις συνθήκες που εκείνη εργαζόταν στη Βιολάντα.

«Η μητέρα μου πήγαινε εκεί για να σπουδάσουμε, για να ζήσουμε. Εγώ της έλεγα να φύγει. Της έλεγα: Μη σε νοιάζει για εμάς! Δε μπορούσα να φανταστώ ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο. Όχι ότι θα ανατιναχθεί»! είπε μεταξύ άλλων ο γιος της Σταυρούλας Μπουκουβάλα, στο LiveNews.

«Μου δίνει δύναμη, να βάλω το λιθαράκι μου για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και μέχρι τότε δε θα ησυχάσει κανένας μας. Δε θα σταματήσει κανένας μας και ειδικά εγώ, μέχρι να πάνε όλοι στη φυλακή» τόνισε.

«Δεν ήταν στη μοίρα της να φύγει με τέτοιο τρόπο. Κάποιοι μας στέρησαν αυτό που είχαμε και αξίζαμε. Η μητέρα μου για μένα ήταν τα πάντα. Μου στέρησαν ένα κομμάτι του εαυτού μου» είπε.

Μιλώντας στο livenews, με την σειρά του, ο κουμπάρος της αδικοχαμένης γυναίκας, είπε ότι «ήταν μια γυναίκα που αγαπούσε πολύ τον Σωήρη της. Μεγάλωσαν τα παιδιά τους με πολλή αγάπη. Δούλευε νύχτα και ερχόταν σε όλα τα κοινωνικά και τα γενέθλια, δε σκεφτόταν ποτέ την κούραση. Θα μας λείψει πάρα πολύ. Δούλευε για να μη λείπει τίποτα στα παιδιά της»…