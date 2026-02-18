Βιολάντα: Η δεξαμενή «φάντασμα» στο εργοστάσιο των Τρικάλων και οι παραλείψεις στις άλλες δύο εγκαταστάσεις

Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών αλλά και του πυροσβεστικού σώματος, βρίσκονται τα 2 άλλα εργοστάσια της «Βιολάντα», με σκοπό να εντοπιστούν παραλήψεις και παρατυπίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας. Στο μεταξύ, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας απολογείται και σήμερα (18.02.2026) σχετικά με την φονική έκρηξη και τη διαρροή προπανίου που κόστισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες.

Τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος που έχουν αναλάβει τις έρευνες για την έκρηξη, αναζητούν με κάθε τρόπο όλα τα λάθη που έχουν γίνει στις 3 εγκαταστάσεις. «Ψάχνουμε πλέον να βρούμε τι είναι σωστό και τι λάθος», αναφέρουν, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο. Στο εργοστάσιο Vitafree, που ανήκει στον όμιλο της Βιολάντα, μπήκε επίσης λουκέτο μιας και δεν πληρούσε –και αυτό- τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Αν και η επιχείρηση είχε βγάλει ανακοίνωση πως κλείνει για εργασίες, η Περιφέρεια ξεκαθάρισε πως είχε προγραμματιστεί η αναστολή του εργοστασίου λόγω παρατυπιών. Η απόφαση πάρθηκε την περασμένη Παρασκευή, μετά από έλεγχο που έκαναν τα κλιμάκια, 24 ώρες νωρίτερα.

Και το τρίτο εργοστάσιο της βιομηχανίας στη Λάρισα οδεύει προς ανάκληση λειτουργίας. Μπορεί να λειτουργεί με ρεύμα και όχι με δεξαμενές αερίου, αλλά και στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή αποθήκη 300-400 τετραγωνικών μέτρων, ενώ από μία αρχική έρευνα η συγκεκριμένη αποθήκη δεν φαίνεται και στα πολεοδομικά σχέδια. Σε αυτήν την αποθήκη δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα απαιτούμενο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, μέτρο πυρασφάλειας.

Τα αρμόδια στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εξετάζουν πλέον αν και σε αυτό το εργοστάσιο υπήρχαν πρόχειρες σωληνώσεις χωρίς προδιαγραφές ασφάλειας, απουσία αισθητήρων διαρροής και άλλα κενά σαν αυτά που είχε η Βιολάντα στη Τρίκαλα με αποτέλεσμα να προκληθεί η διαρροή και συνεπώς και η έκρηξη.

Έγγραφα – ντοκουμέντα αποκαλύπτουν ότι οι δεξαμενές προπανίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα, ήταν τουλάχιστον 1 χρόνο χωρίς πιστοποίηση. Η τελευταία είχε λήξει στις 15 Νοεμβρίου 2023 και από τότε δεν είχε γίνει ξανά έλεγχος.

Συνολικά υπήρξε πιστοποίηση για 5 δεξαμενές προπανίου: 2 από τις οποίες ξεκίνησε η διαρροή. Οι 2 άλλες ήταν κρυφές ενώ η τελευταία θεωρείται δεξαμενή – «φάντασμα» μιας και δεν έχει εντοπιστεί από την Πυροσβεστική.

Οι αρχές επικεντρώνονται λοιπόν και στα δύο άλλα εργοστάσια, μιας και στο 2ο υπήρχε μελέτη πυρασφάλειας για 1.500 τετραγωνικά της εγκατάστασης και όχι για τα επιπλέον 1.500 τετραγωνικά της επέκτασης.

Σχετικά με το 3ο εργοστάσιο, στην μελέτη αλλά και στα πολεοδομικά σχέδια δεν αναφέρεται η κρυφή αποθήκη 300-400 τμ.

Τα νέα βίντεο ντοκουμέντο από την έκρηξη στα Τρίκαλα

Σοκαριστικά είναι τα νέα βίντεο που κυκλοφόρησαν από την στιγμή της έκρηξης στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα.

Από θαύμα δεν υπήρχε και 6ο θύμα μετά την έκρηξη καθώς σε βίντεο ντοκουμέντα που έδωσε στη δημοσιότητα το Live News, μόλις λίγα μέτρα από το σημείο βρισκόταν ο φύλακας του εργοστασίου που είχε περιπολία εκείνο το μοιραίο βράδυ. Στα πλάνα φαίνεται η λάμψη που προκλήθηκε από την έκρηξη, από την οποία ξέσπασε φωτιά εντός του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Το ρολόι δείχνει 4.01.54 της μοιραίας νύχτας, όταν ο φύλακας του εργοστασίου της βρίσκεται πάνω από τις δεξαμενές του προπανίου και κάνει περιπωλία έχοντας στα χέρια του τον φακό του. Όπως φαίνεται, το φως του πλησιάζει σιγά – σιγά και αμέσως μετά η εικόνα «ασπρίζει». Είναι η στιγμή της φονικής έκρηξης. Ο άνδρας έπεσε από το ωστικό κύμα και όταν κατάφερε να συνέλθει, ειδοποίησε τις αρχές για το συμβάν παρότι ήταν σε κατάσταση σοκ.

«Περίπου 3:45 ξεκίνησα την περιπολία μου από το χώρο του φυλακίου, πέρασα από τον χώρο της βιτρίνας και συνέχισα στο πίσω μέρος της επιχείρησης. Πάντα με το φακό στο χέρι και πεζός πέρασα από τις δεξαμενές υγραερίου. Άκουσα 2 εκρήξεις και το ωστικό κύμα με εκτίναξε σε απόσταση ενός μέτρου. Κάλεσα την αστυνομία», δήλωσε ο ίδιος, ο οποίος έχει περιγράψει τα πάντα και στις αρχές.

Εργαζόμενοι είχαν αναφέρει εδώ και καιρό για μια «περίεργη μυρωδιά» που υπήρχε μέσα στις εγκαταστάσεις. Πρόκειται για την διαρροή του προπανίου, για την οποία δεν λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα επί 1 χρόνο.

«Εκείνο το βράδυ μετά τις 12:30 πήγα στο χώρο της λάντζας, βρήκα τον υπεύθυνο της βάρδιας και τον ρώτησα: ‘’Σου μυρίζει κάτι; Μία παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο;’’ Μου απάντησε: ‘’Δεν ξέρω, μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων’’. Το συζητήσαμε και με τον ίδιο, αλλά και με τον υπεύθυνο παραγωγής. Συζητήσαμε ότι είχε ακουστεί από τον διευθυντή παραγωγής ότι η οσμή του υγραερίου οφείλεται σε βραχυκύκλωση του πλυντηρίου πιάτων στο χώρο της λάντζας», είπε εργαζόμενος του εργοστασίου.

Στο πλευρό του ιδιοκτήτη εργαζόμενοι της Βιολάντα

Τη στήριξή τους στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα εξέφρασαν οι 256 εργαζόμενοι της μπισκοτο-βιομηχανίας στα Τρίκαλα.

Οι 256 εργαζόμενοι λένε, μεταξύ άλλων, για τον εργοδότη τους που είναι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη για την τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες, ότι «η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε».

Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε εδώ επί δεκαετίες και γνωρίζουμε από κοντά τον χαρακτήρα και τις αξίες του, σημειώνουν.

Ανακοίνωση εργαζομένων Βιολάντα

«Οι τελευταίες ημέρες είναι εξαιρετικά βαριές για όλους μας. Πάνω απ’ όλα στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους που επλήγησαν και στις οικογένειές τους.

Ως εργαζόμενοι που συνεργαζόμαστε καθημερινά επί χρόνια με τον κύριο Κώστα, αισθανόμαστε την ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που εμείς γνωρίζουμε.

Γνωρίζουμε έναν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα μας όχι μόνο ως εργοδότης, αλλά ως συνοδοιπόρος στις δύσκολες και απαιτητικές στιγμές.

Έναν άνθρωπο που επένδυσε στην επιχείρηση και στους ανθρώπους της με πίστη και προσωπικό ενδιαφέρον.

Η πόρτα του γραφείου του δεν ήταν απλώς ανοιχτή για εμάς, ήταν ένας χώρος στον οποίο μπορούσαμε να μπούμε χωρίς φόβο, να μιλήσουμε ελεύθερα, να ακουστούμε.

Πολλοί από εμάς εργαζόμαστε εδώ επί δεκαετίες και γνωρίζουμε από κοντά τον χαρακτήρα και τις αξίες του.

Δεν μας ανήκει η κρίση των νομικών ζητημάτων, αυτή ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη. Όμως θεωρούμε καθήκον μας να πούμε ότι η δημόσια εικόνα που παρουσιάζεται δεν ταυτίζεται με την καθημερινή μας εμπειρία. Παραμένουμε ενωμένοι και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αξιοπρέπεια.

Την ανακοίνωση αυτή προσυπογράφουμε 256 εργαζόμενοι της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ. Τρίκαλα 17.02.2026».