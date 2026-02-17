Βιολάντα: «Λουκέτο» και στο εργοστάσιο Vitafree – Δεν είχε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας

Καμία συμμόρφωση και χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που θα προστάτευαν τους εργαζόμενους, φαίνεται ότι βρισκόταν και το εργοστάσιο Vitafree της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», στο οποίο μπήκε «λουκέτο».

Η Περιφέρεια – κατόπιν ελέγχου μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα – προχώρησε στο κλείσιμο του εργοστασίου Vitafree που βρίσκεται στο 12χλμ της εθνικής Τρικάλων – Λαρίσης λόγω έλλειψης των απαραίτητων πιστοποιητικών πυροπροστασίας και σχετικών μελετών.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, όταν στελέχη της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις, αναζητώντας τις μελέτες για τις δεξαμενές, καθώς και την άδεια και την έκθεση πυρασφάλειας.

Τα έγγραφα δεν προσκομίστηκαν επιτόπου, με αποτέλεσμα να δοθεί προθεσμία 24 ωρών στην ιδιοκτησία για την κατάθεσή τους στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

Ωστόσο, μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν είχαν κατατεθεί. Έτσι, αργά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή και αποφάσισε τη σφράγιση του εργοστασίου μέχρι νεωτέρας.

Σημειώνεται πως η εταιρεία με μια λιτή ανακοίνωση έκανε γνωστό τη Δευτέρα ότι το εργοστάσιο κλείνει προσωρινά «προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».