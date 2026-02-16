Βιολάντα: Κλείνει προσωρινά το δεύτερο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη

Σταματά προσωρινά τη λειτουργία του το δεύτερο εργοστάσιο του Κωνσταντίνου Τζωρτζιώτη, του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», την ώρα που ο ίδιος έχει συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Πρόκειται για το δεύτερο εργοστάσιο του κ. Τζιωρτζιώτη που βρίσκεται στο 12ο χιλιόμετρο Τρικάλων – Λάρισας, το οποίο λειτουργεί με άλλο όνομα και παράγει «υγιεινά σνακ και μπισκότα» με την επωνυμία «vitafree», ενώ σημειώνεται πως ο συνολικά ο κ. Τζιωρτζιώτης διαθέτει τρία εργοστάσια. Το μεγαλύτερο είναι της «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη με πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Με μια λιτή ανακοίνωση, η εταιρεία Vitafree, ιδιοκτησίας του Κ. Τζωρτζιώτη, ανακοίνωσε ότι από σήμερα (16.2.26) το εργοστάσιο «δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».

Το εργοστάσιο της «Vitafree» ιδρύθηκε το 2016, ενώ υπάρχει ακόμα ένα εργοστάσιο στο Μακρυχώρι Λάρισας το οποίο διαφημίζεται ως «το μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα».

Σημειώνεται πως το Σαββατοκύριακο ο Κωνσταντίνος Τζωρτζιώτης συνελήφθη ξανά, καθώς αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο και πλέον κατηγορείται για κακουργήματα.