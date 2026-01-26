Ελλάδα

«Βιολάντα»: Λαμαρίνες, θρήνος και αποκαΐδια μετά την έκρηξη – Κόπηκε στα δύο το εργοστάσιο, εικόνες χάους

Το τεράστιο κτήριο έχει κοπεί στα δύο, καθώς από το ωστικό κύμα κατέρρευσε ο τοίχος και το ταβάνι στη μέση του κτηρίου
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα / REUTERS/Stringer

Μια ανείπωτη τραγωδία ξετυλίγεται από το πρωί της Δευτέρας (26.1.26) στα Τρίκαλα, καθώς κτήριο του εργοστασίου «Βιολάντα» τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα τέσσερις εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή του και ακόμη μια να παραμένει αγνοούμενη.

Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο, καθώς η φωτιά συνεχίζει να καίει στο εργοστάσιο των Τρικάλων. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος πενήντα τρεις πυροσβέστες με δεκαέξι οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ και εννέα βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Οι φλόγες ήταν τεράστιες, κατά τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβέστες πάλευαν να σώσουν ό,τι μπορούσαν και να σβήσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί στο διπλανό κτήριο.

Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα / REUTERS/Thanos Floulis
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα
Φωτιά στο κτήριο της Βιολάντα / REUTERS/Thanos Floulis

Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκε η απόλυτη καταστροφή.

Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα
Πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά στη Βιολάντα / REUTERS/Thanos Floulis

Εκεί που κάποτε έστεκε η κεντρική μονάδα του εργοστασίου, πλέον φαίνονται μόνο λαμαρινές.

Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα
Συγκεντρωμένο πλήθος σε άλλο κτήριο του εργοστασίου Βιολάντα / REUTERS/Stringer
Το κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα
Λαμαρίνες και αποκαΐδια στο εργοστάσιο Βιολαντα / REUTERS/Stringer

Το τεράστιο κτήριο έχει κοπεί στα δύο, καθώς από το ωστικό κύμα κατέρρευσε ο τοίχος και το ταβάνι στη μέση του κτηρίου. 

