«Βιολάντα»: Λαμαρίνες, θρήνος και αποκαΐδια μετά την έκρηξη – Κόπηκε στα δύο το εργοστάσιο, εικόνες χάους

Μια ανείπωτη τραγωδία ξετυλίγεται από το πρωί της Δευτέρας (26.1.26) στα Τρίκαλα, καθώς κτήριο του εργοστασίου «Βιολάντα» τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα τέσσερις εργαζόμενες να χάσουν τη ζωή του και ακόμη μια να παραμένει αγνοούμενη.

Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο, καθώς η φωτιά συνεχίζει να καίει στο εργοστάσιο των Τρικάλων. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος πενήντα τρεις πυροσβέστες με δεκαέξι οχήματα, ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, μια ομάδα της 8ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα ΣμηΕΑ και εννέα βοηθητικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν δύο υδροφόρες της Π/Ε Τρικάλων.

Οι φλόγες ήταν τεράστιες, κατά τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβέστες πάλευαν να σώσουν ό,τι μπορούσαν και να σβήσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί στο διπλανό κτήριο.

Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκε η απόλυτη καταστροφή.

Εκεί που κάποτε έστεκε η κεντρική μονάδα του εργοστασίου, πλέον φαίνονται μόνο λαμαρινές.

Το τεράστιο κτήριο έχει κοπεί στα δύο, καθώς από το ωστικό κύμα κατέρρευσε ο τοίχος και το ταβάνι στη μέση του κτηρίου.