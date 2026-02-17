Βιολάντα: Με χειροκροτήματα έφυγε από τον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – «Είμαστε μαζί σου» του φώναζαν

Με χειροκροτήματα και επευφημίες έγινε η έξοδος του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», ο οποίος ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη σχετικά με τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Εργαζόμενοι είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων σε ένδειξη συμπαράστασης στον εργοδότη τους στη Βιολάντα που πλέον αντιμετωπίζει βαρύ κατηγορητήριο για τη φονική έκρηξη. Η συγκέντρωση συμπαράστασης προκάλεσε και αντιδράσεις καθώς διερχόμενοι αποδοκίμασαν τους συγκεντρωμένους, χωρίς ωστόσο να προκληθεί κάποια περαιτέρω ένταση.

Ο ίδιος πήρε προθεσμία για την Τετάρτη, ενώ κατά την έξοδό του από τα δικαστήρια Τρικάλων έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και επευφημίες με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν: «Είμαστε μαζί σου» και «Δύναμη».

Την ίδια ώρα, τα πρώτα ευρήματα των πραγματογνωμόνων καταγράφουν σοβαρές ελλείψεις στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου όπου σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εντοπίστηκε υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων που συνέδεε δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων με το ισόγειο κτήριο που καταστράφηκε ολοσχερώς από την έκρηξη. Στο συγκεκριμένο δίκτυο καταγράφηκαν σημεία διάτρησης και εκτεταμένη διάβρωση, ενώ εξετάζεται αν η διαρροή προπανίου προήλθε από φθορά της υπόγειας σωλήνας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η βάνα αποκοπής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης διαρροής και δεν βρισκόταν στον κεντρικό αγωγό, αλλά σε διακλάδωση, γεγονός που – κατά τους ειδικούς – θα δυσχέραινε ή και θα καθιστούσε αδύνατη την αυτόματη διακοπή παροχής σε περίπτωση διαρροής. Επιπλέον, ακόμη και αν υπήρχαν ανιχνευτές στο κτήριο που κάηκε, εκτιμάται ότι δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθώς η ηλεκτροβάνα φέρεται να ήταν αποσυνδεδεμένη.

Καταθέσεις εργαζομένων αναφέρουν ότι έντονη οσμή αερίου είχε γίνει αντιληπτή μήνες πριν από το δυστύχημα και ότι είχαν υπάρξει σχετικές επισημάνσεις προς προϊσταμένους, χωρίς – όπως υποστηρίζεται – να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα. Από την πλευρά της διοίκησης φέρεται να αποδόθηκε η οσμή σε άλλες αιτίες, στοιχείο που επίσης εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Την ίδια ώρα έγινε γνωστό τη Δευτέρα πως η Περιφέρεια προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας και της δεύτερης μονάδας της εταιρείας στο 12ο χλμ Τρικάλων – Λάρισας με την επωνυμία Vitafree, καθώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών και πυροπροστασίας, αλλά και απουσία επικαιροποιημένης μελέτης πυροπροστασίας.