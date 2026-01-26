Βιολάντα: «Μοναδικό μας μέλημα να σταθούμε δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» – Η ανακοίνωση της εταιρείας

Τέσσερις νεκρές και μία αγνοούμενη είναι ο τραγικός απολογισμός, μέχρι στιγμής, από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» τα ξημερώματα της Δευτέρας (26.1.26).

Με ανακοίνωσή της η εταιρεία «Βιολάντα» εκφράζει τη βαθιά οδύνη και τον συγκλονισμό για την έκρηξη και τη φονική φωτιά στο εργοστάσιο, τονίζοντας πως μοναδικό της μέλημα είναι η στήριξη των οικογενειών των θυμάτων.

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλόνισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε» σημειώνεται στην ανακοίνωση.