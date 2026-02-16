Βιολάντα: Νέα τροπή στις έρευνες για τη φονική έκρηξη – Οι 50 καταθέσεις, η προσφορά των 35.000 ευρώ και τα κενά ασφαλείας

Στο κρατητήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων παραμένει από το βράδυ του Σαββάτου (14.2.26) ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», εν αναμονή της εμφάνισής του ενώπιον του ανακριτή το πρωί της Τρίτης, προκειμένου να απολογηθεί για τη φονική έκρηξη με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο.

Η σύλληψη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα πραγματοποιήθηκε έπειτα από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βαθμό κακουργήματος, κατόπιν νέων στοιχείων που εντάχθηκαν στη δικογραφία για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενους. Πλέον οι έρευνες έχουν μπει σε νέα διάσταση, καθώς έχει γίνει γνωστό πως πολλοί ήταν οι εργαζόμενοι που είχαν αναφέρει εδώ και μήνες μια περίεργη οσμή στο εργοστάσιο.

«Ασκήθηκε πλέον η ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος λόγω της έκρηξης από την οποία προήλθαν θάνατοι, είναι ένα έγκλημα το οποίο τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη», δήλωσε ο Χρήστος Πατούνας, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων.

Ο κατηγορούμενος εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει νέα προθεσμία 48 ωρών, γεγονός που θα μπορούσε να μεταθέσει την απολογία του για την Πέμπτη, ενώ μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν θα καταθέσει υπόμνημα, αν θα απαντήσει προφορικά στις ερωτήσεις του ανακριτή ή αν θα επιλέξει συνδυασμό των δύο.

Πάνω από 50 καταθέσεις στη δικογραφία

Ο φάκελος που διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές Αρχές από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού περιλαμβάνει περισσότερες από 50 καταθέσεις εργαζομένων και στελεχών της επιχείρησης, πορίσματα πραγματογνωμόνων, φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό. Τα στοιχεία αυτά φέρονται να συνέβαλαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και στην έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα οκτώ σημεία όπου πραγματοποιήθηκαν εκσκαφές εντοπίστηκαν ίχνη προπανίου, ένδειξη που παραπέμπει σε μακροχρόνια διαρροή, η οποία εκτιμάται ότι ενδεχομένως να ξεκίνησε ακόμα και ένα χρόνο πριν.

Η δικογραφία βρίσκεται ήδη στα χέρια των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι προετοιμάζουν την απολογητική γραμμή ενόψει της διαδικασίας.

Καταγγελίες για έντονη οσμή προπανίου μήνες πριν

Οι εργαζόμενοι είχαν επισημάνει από τον Ιούνιο έντονη οσμή προπανίου στο εργοστάσιο. «Ο εργοστασιάρχης προφανώς γνώριζε προ 8μηνου ότι υπήρχε κίνδυνος να προκληθεί έκρηξη δεδομένου ο διορισμένος από την εισαγγελία πραγματογνώμονας κ. Δανικας κατέθεσε έγγραφο οικονομική προσφορά για να εγκατασταθεί ο καινούργιος σωλήνας, ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία, ποια ήταν τα προβλήματα και φαίνεται να μην τα βρήκαν στα οικονομικά», ανέφερε ο κ. Πατούνας.

Εργαζόμενες της επιχείρησης περιέγραψαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι η οσμή δεν έπαψε ποτέ. «Δεν έγινε κάποια εργασία μετά την ενημέρωση των υπευθύνων των βαρδιών για την οσμή διότι δεν σταμάτησε η οσμή», είπε μία εργαζόμενη. «Δεν έγινε ποτέ κάποια εργασία στο χώρο πριν από το συμβάν. Η μυρωδιά δεν σταμάτησε», ανέφερε άλλη.

Μία ακόμη εργαζόμενη δήλωσε: «Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπήρχε υπόγειο, δεν το ήξερα. Είναι τραγικό γιατί μπορεί να ήμουν εγώ σε αυτή τη θέση, μπορεί να ήταν και άλλες γυναίκες».

Προσφορές που δεν υλοποιήθηκαν

Οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου φέρεται να είχαν ελεγχθεί τελευταία φορά το 2024 και να είχαν λάβει πιστοποίηση καλής λειτουργίας. Ωστόσο, οι σωληνώσεις – που σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρέπει να ελέγχονται ανά πενταετία – δεν προκύπτει ότι είχαν υποβληθεί στους απαραίτητους ελέγχους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση είχε λάβει οικονομικές προσφορές από τεχνικούς συμβούλους για αντικατάσταση σωληνώσεων, με το κόστος να εκτιμάται περί τις 35.000 ευρώ, ενώ φέρεται να είχε επισημανθεί πως θα απαιτούνταν διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου για περίπου μία εβδομάδα. Οι παρεμβάσεις, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προχώρησαν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, σε υπόγειο χώρο εντοπίστηκε σωλήνας που φέρεται να είχε τοποθετηθεί απευθείας στο έδαφος, χωρίς την προβλεπόμενη προστασία, και να είχε διαβρωθεί. Ο χώρος εκτιμάται ότι είχε μετατραπεί σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου, με την έκρηξη να πυροδοτείται από σπινθήρα τη στιγμή που εργαζόμενη άνοιξε μια βρύση με ζεστό νερό.

Η εισαγγελική έρευνα επεκτείνεται πλέον και στις αρχικές άδειες και μελέτες εγκατάστασης, με έμφαση στις προδιαγραφές τοποθέτησης των δεξαμενών και των υπόγειων σωληνώσεων.

Παρά το γεγονός ότι οι δεξαμενές είχαν λάβει πιστοποίηση λειτουργίας έως το 2024, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν πληρούσαν πλήρως τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Αναμένονται ακόμη τα πορίσματα του Πολυτεχνείου και του Χημείου, ενώ η κύρια ανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και ο χώρος του εργοστασίου παραμένει αποκλεισμένος.

Κενά στα συστήματα ασφαλείας

Φωτογραφικό υλικό που παρουσιάστηκε στην ΕΡΤ φέρεται να καταγράφει ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, η βάνα αποκοπής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης και δεν είχε τοποθετηθεί στον κεντρικό κλάδο του δικτύου.

Επιπλέον, στους ακροδέκτες της βάνας διακρίνεται χρώμα τοίχου, στοιχείο που – κατά ειδικούς – υποδηλώνει ότι ενδεχομένως να παρέμενε ασύνδετη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σε κοντινή απόσταση από ηλεκτρική παροχή εντοπίστηκε οξειδωμένος σωλήνας παροχής αερίου, ο οποίος, σύμφωνα με πηγές, δεν έφερε την προβλεπόμενη επένδυση πολυαιθυλενίου για πλήρη στεγάνωση.

Οι ανακριτικές Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, καθώς και όσα θα προκύψουν από την απολογία του κατηγορουμένου, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.