Βιολάντα: «Οι 5 συναδέλφισσές μας ήταν 50 μέτρα μακριά» λέει διασωθείσα εργάτρια – «Πεταχτήκαμε κάτω από την έκρηξη»

Συγκλονίζει η περιγραφή της Γωγώς Σκρέτα, μίας από τις εργάτριες που διασώθηκαν από την έκρηξη που άφησε πίσω της τις 5 νεκρές γυναίκες στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. «Οι 5 συναδέλφισσές μας ήταν 50, 60 μέτρα μακριά μας, – εμείς ήμασταν στη σοκολάτα», λέει, μεταξύ άλλων, για τις τραγικές στιγμές της μοιραίας νυχτερινής βάρδιας στο εργοστάσιο.

«Εκείνη τη βραδιά δεν υπήρχε κάποια μυρωδιά, δεν θέλω να απαντήσω αν υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες», συνεχίζει η Γωγώ Σκρέτα, μητέρα δύο μικρών παιδιών, σε ερώτηση του Νίκου Ευαγγελάτου στην εκπομπή της Τρίτης (27.01.2026) στο Live News για την έκρηξη με τις 5 νεκρές εργάτριες της βιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δίπλα μου ήταν η φίλη μου η Ελένη, πιάσαμε τα πόστα – εγώ ήμουν στα κουλουράκια – ακούσαμε έναν κρότο δυνατό – πεταχτήκαμε – ζαλίστηκα από το χτύπημα», αφηγείται η εργάτρια που επέζησε της τραγωδίας και προσθέτει:

«Η Ελένη ήρθε μπουσουλώντας, σηκωθήκαμε και μου έλεγε ”Γωγώ είσαι καλά;”. Δεν μπορούσαμε να φτάσουμε στην έξοδο, ήρθε ο Μάκης της ασφάλειας του κτιρίου και μας είπε ”κορίτσια βγείτε γρήγορα έξω”.

Βγαίνουμε έξω, ήταν η αστυνομία, όλα έγιναν αστραπιαία, η φωτιά εξελισσόταν ραγδαία στο δευτερόλεπτο…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εμένα η μύτη μου έτρεχε αίμα, η Χρύσα χτύπησε στο μάτι και η Ελένη στο χέρι. Μας φώναξε το ΕΚΑΒ και πήγαμε στο νοσοκομείο, εκεί μας έδωσαν τις πρώτες βοήθειες…

Γλεντήσαμε το προηγούμενο βράδυ λόγω της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας, κάποιοι δεν ήρθαν τη μοιραία νύχτα λόγω του γλεντιού.

Δεν ξέρω τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη. Τα χάσαμε! Δεν ξέραμε πού βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή, είναι σαν να βλέπω όνειρο», θυμάται η κ. Σκρέτα.

Απαντώντας, τέλος, σε σχετική ερώτηση του Νίκου Ευαγγελάτου, τονίζει ότι δεν ήξερε τι υπήρχε στο υπόγειο, αλλά ότι είχε ακούσει πως το είχανε μπαζώσει».