Βιολάντα: Περισσότεροι από 25 εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι υπήρχε έντονη μυρωδιά στο εργοστάσιο

Τουλάχιστον από τον περασμένο Οκτώβριο υπήρχε έντονη μυρωδιά στο χώρο του εργοστασίου της «Βιολάντα», που έγινε η έκρηξη σκοτώνοντας 5 ανθρώπους στα Τρίκαλα, το ξημέρωμα της 26ης Ιανουαρίου 2026. Αυτό επιβεβαιώνουν στις καταθέσεις τους, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, περισσότεροι από 25 εργαζόμενοι στη «Βιολάντα» επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες συγγενών θυμάτων, περί έντονης οσμής. Την ίδια ώρα, δείγματα από τους κακοσυντηρημένους και οξειδωμένους σωλήνες που μετέφεραν το προπάνιο έχουν ήδη μεταφερθεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

«Δουλεύω στο εργοστάσιο στη γραμμή παραγωγής. Είχα αντιληφθεί μια οσμή στον χώρο της τουαλέτας. Μύριζε τους τελευταίους δύο μήνες. Οι υπεύθυνοι των βαρδιών το γνώριζαν και μας είχαν πει ότι θα το μετέφεραν», ανέφερε ένας εργαζόμενος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κάποιοι εργαζόμενοι είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους για το θέμα, αλλά φαίνεται ότι δεν έγινε έλεγχος για το αν όντως υπήρχε διαρροή από προπάνιο στο χώρο του εργοστασίου. Μια ακόμα εργαζόμενη είπε ότι είχε αντιληφθεί μυρωδιά στον χώρο της τουαλέτας. «Ήταν σαν υγρασία, όχι σαν αποχέτευση. Οι συνάδερφοι μου είπαν ότι ενημέρωσαν τους υπεύθυνους».

Κάποιοι εργαζόμενοι κατέθεσαν ότι υπήρχε άσχημη μυρωδιά από τον περασμένο Οκτώβριο. Άλλοι είπαν ότι την αντιλήφθηκαν μόλις λίγες ημέρες πριν από την φονική έκρηξη. «Απασχολούμαι στο χώρο παραγωγής και δεν είχα διαπιστώσει κάποια δυσάρεστη οσμή. Μόνο στο χώρο της τουαλέτας υπήρχε μυρωδιά σαν γκάζι, άλλες φορές πιο έντονη, άλλες φορές λιγότερο έντονη», είπε άλλη εργαζόμενη.

«Μύριζε. Το συζητήσαμε μεταξύ μας. Κάποιοι το είπαν και σε ανωτέρους μας. Ειδικά τις τελευταίες ημέρες η μυρωδιά ήταν πολύ έντονη», είπε άλλος εργαζόμενος.

Σφραγισμένο το εργοστάσιο με τον φόβο νέας ανάφλεξης

Δύο εβδομάδες μετά την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες, το εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα παραμένει σφραγισμένο, καθώς ο κίνδυνος για νέα ανάφλεξη παραμένει. Οι εργαζόμενοι ακόμα δεν έχουν ξεπεράσει το σοκ.

Από τις μαρτυρίες και τα ευρήματα, τα στελέχη της ΔΑΕΕ φαίνεται πως έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα τόσο για την διαδρομή που ακολούθησε το προπάνιο από τους υπογειοποιημένους σωλήνες στο υπόγειο της επιχείρησης όσο και για τα αίτια της έκρηξης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι εργασίες στο χώρο του εργοστασίου σταμάτησαν. Τα στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού μεταφέρουν στην Αθήνα το κομμάτι του διαβρωμένου σωλήνα για να ελεγχθεί από τα εργαστήρια του ΕΜΠ και το χώμα για να ελεγχθεί από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι στο υπόγειο του εργοστασίου, που είναι παράνομο, δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίου και τα σχέδια που υποβλήθηκαν στην περιφέρεια και την πυροσβεστική τον Σεπτέμβριο του 2025, φέρεται να είχαν τοπογραφικά διαγράμματα από το 2011.

Πηγή: ΕΡΤ