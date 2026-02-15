Βιολάντα: Πως το άνοιγμα μιας βρύσης πυροδότησε την φονική έκρηξη – Από τον Ιούνιο αναφορές για μυρωδιά προπανίου

Οι καταθέσεις εργαζομένων στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα καθώς και εμπειρογνωμόνων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την φονική έκρηξη, αποκαλύπτουν πως η οσμή προπανίου ήταν έντονη από τον Ιουνίου.

Ωστόσο παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, η διαρροή στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα φέρεται να παρέμεινε άλυτη, καθώς η ιδιοκτησία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, διαφώνησε με ιδιώτη τεχνικό ως προς το οικονομικό σκέλος της επισκευής.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη το απόγευμα του Σαββάτου (14/02/2026), μετά από παρέμβαση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), καθώς η Εισαγγελία αναβάθμισε τις κατηγορίες για την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες πριν από τρεις εβδομάδες.

Το κατηγορητήριο μετατράπηκε πλέον από πλημμέλημα εξ αμελείας σε κακούργημα με ενδεχόμενο δόλο, εξέλιξη που ενεργοποίησε την έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον Ανακριτή Τρικάλων.

Ο επιχειρηματίας οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση, όπου κρατείται, ενώ η απολογία του έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τρίτης.

Την ίδια ώρα, στη διάθεση της υπεράσπισης βρίσκεται από χθες ο ογκώδης φάκελος της δικογραφίας, τον οποίο υπέβαλε στην Εισαγγελία το ειδικό κλιμάκιο της ΔΑΕΕ.

Το υλικό περιλαμβάνει περισσότερες από 50 καταθέσεις εργαζομένων και εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων, καθώς και φωτογραφίες και βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας.

Παράλληλα, αναμένονται τα πορίσματα από το Χημείο του Κράτους και το ΕΜΠ για τις σωληνώσεις και τις εγκαταστάσεις.

Το υπόγειο που μετατράπηκε σε «βόμβα»

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ΔΑΕΕ, στο υπόγειο του εργοστασίου υπήρχε διαβρωμένος σωλήνας, ο οποίος είχε τοποθετηθεί παράνομα απευθείας πάνω στο χώμα. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, η φθορά αποδίδεται σε λιπάσματα από γειτονικά χωράφια.

Η διαρροή φέρεται να μετέτρεψε τον χώρο σε «βόμβα» μεγάλης ισχύος, η οποία πυροδοτήθηκε από σπινθήρα, όταν εργαζόμενη άνοιξε το ζεστό νερό της βρύσης για να πλύνει τα χέρια της.

Χρήστος Πατούνας: «Αντιμέτωπος ακόμη και με ισόβια»

Ο δικηγόρος των οικογενειών των θυμάτων, Χρήστος Πατούνας, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι η δίωξη αφορά πρόκληση έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, από την οποία προήλθαν θάνατοι, αδίκημα που επισύρει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Όπως ανέφερε, η πλευρά των θυμάτων έχει ήδη διορίσει τεχνικό σύμβουλο, ενώ αναμένεται η λήψη αντιγράφων της δικογραφίας για πλήρη αξιολόγηση των στοιχείων.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι σε ανώνυμη εταιρεία ο διευθύνων σύμβουλος είναι κατά νόμο ο υπεύθυνος για τις τελικές αποφάσεις, καθώς εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Εικονική ασφάλεια και απόκρυψη στοιχείων

Η εισαγγελική έρευνα σύμφωνα με την ΕΡΤ επεκτείνεται πλέον και στις ευθύνες των μηχανικών που υπέγραψαν τις μελέτες, καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές ανακρίβειες στα τοπογραφικά διαγράμματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση φέρεται να απέκρυψε από την Πυροσβεστική και την Περιφέρεια την ύπαρξη δύο υπέργειων δεξαμενών, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη από την προβλεπόμενη των 7,5 μέτρων από τα όρια της έκτασης.

Η ανάκριση διευρύνεται σε βάθος χρόνου, εξετάζοντας τις αρχικές άδειες και τις μελέτες πολιτικών και μηχανολόγων μηχανικών, αλλά και τις προδιαγραφές βάσει των οποίων εγκαταστάθηκαν οι δεξαμενές και οι υπόγειες σωληνώσεις.

Οι φωτογραφίες ντοκουμέντα

Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αποκαλύπτουν σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας.

Μεταξύ άλλων:

-η βάνα αποκοπής αερίου δεν ήταν συνδεδεμένη με σύστημα ανίχνευσης,

-δεν ήταν τοποθετημένη στον κεντρικό κλάδο αλλά σε διακλάδωση,

-ενώ οι ακροδέκτες της έφεραν χρώμα από τη βαφή του τοίχου, στοιχείο που ενισχύει το ενδεχόμενο να παρέμενε ασύνδετη επί μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, εντοπίστηκε σωλήνας με έντονη οξείδωση δίπλα σε ηλεκτρική παροχή, ενώ κατά τη διάρκεια της αποκάλυψής του στο σκάμμα, η οσμή αερίου φέρεται να ήταν ιδιαίτερα έντονη.

Οι εγκαταστάσεις παραμένουν αποκλεισμένες προκειμένου να αποφευχθεί αλλοίωση στοιχείων, ενώ η ανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.