Ελλάδα

Βιολάντα: Τα 2 σενάρια που εξετάζει η Πυροσβεστική για την τραγωδία στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα – Η διαρροή προπανίου και η έκρηξη από αλεύρι

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, υπήρξε διαρροή προπανίου που είναι άχρωμο, άγευστο και άοσμο ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο η έκρηξη να οφείλεται σε σκόνη αλευριού
Εικόνες καταστροφής από το εργοστάσιο «Βιολάντα»
Το παλιό κτίριο του εργοστασίου καταστράφηκε ολοσχερώς / REUTERS/Stringer

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, που έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια της φονικής έκρηξης και μεγάλης φωτιάς από την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, τα ξημερώματα στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Ήδη από το πρωί βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από τη φωτιά στο εργοστάσιο, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Όπως είπε στο Live News ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ εξετάζουν τη λειτουργία των φούρνων του εργοστασίου, καθώς υπήρχαν τέσσερις δεξαμενές προπανίου έξω από τον χώρο και τροφοδοτούσαν με σύστημα σωληνώσεων τους φούρνους της συγκεκριμένης μονάδας. Οι τέσσερις δεξαμενές προπανίου, 9 κυβικών μέτρων η καθεμία, δεν εξερράγησαν, καθώς η έκρηξη σημειώθηκε στον εσωτερικό χώρο.

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, υπήρξε διαρροή προπανίου, που είναι ισχυρό εκρηκτικό, άχρωμο, άγευστο και άοσμο. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η διαρροή του. 

 

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής ερευνούν το ενδεχόμενο η έκρηξη να οφείλεται σε σκόνη αλευριού. Μάλιστα, υπάρχουν περιστατικά όπως το 1981 στη Μεγάλη Βρετανία υπήρξε έκρηξη σε αλευροβιομηχανία με 9 σοβαρά τραυματίες από το εκρηκτικό μείγμα που δημιουργεί η σκόνη του αλευριού, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να πυροδοτηθεί και να προκαλέσει φονική έκρηξη.

Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τη ζάχαρη. Το 2008 υπήρξε έκρηξη σε εργοστάσιο ζάχαρης στις ΗΠΑ από την οποία έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι ενώ το 2015 υπήρξε έκρηξη σε αλευρόμυλο και πάλι στη Βρετανία με τέσσερις νεκρούς, που και σε αυτή την περίπτωση αποδόθηκε σε νέφος αλευρίου.

Τι προβληματίζει τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.

Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί του ΠΣ είναι σε στενή συνεργασία και με εισαγγελέα, που βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας από το πρωί και παρακολουθεί τις έρευνες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
154
117
102
55
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νέες αποκαλύψεις για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες: «Έλεγε ότι ένας γάτος είναι η μετεμψύχωση του πατέρα της»
Η 60χρονη εκπαιδευτικός καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 24 μηνών εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως - «Η γυναίκα μου χρειάζεται ψυχιατρική βοήθεια» λέει ο σύζυγός της
Η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή στις Σέρρες
«Είχε τρία παιδιά, είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση» λέει η αδερφή εργαζόμενης που σκοτώθηκε από την έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα»
«Δεν είχε παραπονεθεί ποτέ για τη δουλειά της, οι συνθήκες ήταν καλές, δεν ξέρουμε πως έγινε όλο αυτό» λέει η αδερφή της άτυχης εργαζόμενης
Μια εκ των πέντε θυμάτων από την έκρηξη στη βιομηχανία «Βιολάντα»
Πλημμύρισαν από τη βροχή οι αίθουσες του ειδικού σχολείου στο Ηράκλειο - Τι καταγγέλλουν γονείς και εκπαιδευτικοί
Πολύ σοβαρό είναι και το ζήτημα της έλλειψης στεγάστρου, με αποτέλεσμα το καλοκαίρι τα παιδιά να είναι εκτεθειμένα στον ήλιο και τον χειμώνα στη βροχή
Πλημμύρισε ειδικό σχολείο στο Ηράκλειο Κρήτης
Newsit logo
Newsit logo