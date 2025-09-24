Ελλάδα

Βοιωτία: «Δεν έχω σχέση με αυτή τη γυναίκα» λέει ο Αλβανός που όπως υποστηρίζει η 62χρονη έσκαψε το λάκκο όπου έθαψε τη μητέρα της

«Την γνώριζα έτσι, από το χωριό αλλά δεν ξέρω τι κάνει. Θα έχει κάνει λάθος. Δεν θυμάμαι να έχω δουλέψει ποτέ σε αυτήν»
Ο λάκκος που έθαψε την μητέρα της και η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης στη Βοιωτία
Ο λάκκος που έθαψε την μητέρα της και η στιγμή της σύλληψης της 62χρονης στη Βοιωτία

Δεν έχει ιδέα ποια είναι η 62χρονη στη Βοιωτία η οποία τον «έδειξε» ως τον άνδρα με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, έσκαψαν τον λάκκο όπου η ίδια έθαψε τη μητέρα της προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη και το επίδομά της. 

Η 62χρονη, κατά την ομολογία της στις αστυνομικές αρχές για τη μακάβρια πράξη της να θάψει την υποερήλικη μητέρα της σε στάβλο στην αυλή του σπιτού της στο χωριό Κλειδί Βοιωτίας, είχε κατονομάζει έναν αλλοδαπό, τον Γιάννη ή Τζόνι από την Αλβανία ο οποίος τη βοήθηκε στη χειρονακτική εργασία.

Το Live News εντόπισε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, και όπως διαπιστώθηκε έφυγε από το χωριό πριν από μία εβδομάδα. Ο ίδιος είπε στη σημερινή (24.09.2025) εκπομπή: 

«Εγώ δεν είμαι εργολάβος, δεν δουλεύω οικοδομή. Την γνώριζα έτσι, από το χωριό αλλά δεν ξέρω τι κάνει. Δεν έχω δουλέψει σε αυτήν. Δεν έχει μεροκάματο εκεί. Δεν έχω σχέση με αυτήν τη γυναίκα. Θα έχει κάνει λάθος. Δεν θυμάμαι να έχω δουλέψει ποτέ σε αυτήν».

Υπάρχει το άτομο που λέει ότι την βοήθησε; Οι αστυνομικοί για την ώρα δεν έχουν εντοπίσει τον εργάτη που επικαλείται η κατηγορούμενη. Θεωρείται βέβαιο πάντως, πως κάποιος ή κάποιοι την βοήθησαν να ολοκληρώσει αυτό που είχε στο μυαλό της, καθώς μόνη ήταν από δύσκολο έως αδύνατον να τα καταφέρει.

«Θα σου δείξω εγώ!»

Εργάτης που είχε δουλέψει το 2024 στο σπίτι της κατηγορούμενης, υποστηρίζει στο Live News πως η 62χρονη είχε καβγαδίσει μπροστά του, με έναν αλλοδαπό εργάτη.

«Κάτι που μου κίνησε την περιέργεια είναι πως πάνω από το σπίτι της ήταν ένας αλλοδαπός εργάτης και τσακώθηκαν. του έλεγε ”θα σου δείξω εγώ”.».

Ο ίδιος, όπως μας είπε, είχε μεταφέρει στον στάβλο που ήταν θαμμένη η μητέρα της, ορισμένα ξύλα.

«Μας είπε εάν θέλουμε να πληρωθούμε να κινηθούμε δικαστικά. Έκανα μήνυση, δεν έχει εμφανιστεί σε κανένα δικαστήριο».

Νέες πληροφορίες από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει πως από το 2021, η 62χρονη ανέφερε για τη μητέρα της πως ζούσε σε δομή.

Από τότε δεν είχε επιστρέψει σε κανέναν να επισκεφθεί το σπίτι της. Δεν έχει στα χέρια της κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει πως ήταν ζωντανή. Για το ίδιο διάστημα η 62χρονη δεν μπορεί να παρουσιάσει κανένα στοιχείο για τα φάρμακα, που όπως λέει χορηγούσε στην κατάκοιτη μητέρα της.

«Γνωρίζω ότι η γιαγιά μου είχε κάποιο πρόβλημα με τη καρδιά της, γνωρίζω ότι είχε κάνει μια σημαντική επέμβαση, ότι ήταν υπέρβαρη, ότι είχε πρόβλημα με το οξυγόνο της, ότι είχε άνοια, ότι είχε κινητικά προβλήματα. Γνωρίζω ότι λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν γνωρίζω ποια ακριβώς φαρμακευτική αγωγή έπαιρνε».

Ελλάδα
Η στιγμή που ο Παλαιστίνιος έχει αρπάξει το τσαντάκι του 34χρονου πριν τον χτυπήσει με το μπουκάλι στο κεφάλι
Στο οπτικό υλικό που εξασφαλίσαμε, ο 24χρονος Παλαιστίνιος έχει ήδη αρπάξει το τσαντάκι από τον 34χρονο και προσπαθεί να διαφύγει από το σημείο, ενώ το θύμα τον καταδιώκει
Η στιγμή που ο Παλαιστίνιος έχει αρπάξει το τσαντάκι του 34χρονου πριν τον χτυπήσει με το μπουκάλι στο κεφάλι
Ιός του Δυτικού Νείλου: Συναγερμός του ΕΟΔΥ με 87 κρούσματα και 7 θανάτους στην Ελλάδα το 2025
Το Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοίνωσε ότι από την αρχή της περιόδου του 2025 έχουν καταγραφεί 87 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων 7 κατέληξαν
Κουνούπι
Το σπίτι των 300.000 ευρώ και οι ψεύτικες συνταγογραφήσεις της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της στην Βοιωτία - «Είναι πανέξυπνη και θεατρίνα»
«Το διαζύγιο ήταν πολεμικό, χαίρομαι που δεν είχα καμία επαφή μαζί της - Η μάνα της είχε πολλά προβλήματα, ο γιος πας έκοψε επαφές από τις αρχές του 2021» αποκαλύπτει ο πρώην σύζυγος της 62χρονης
Το σημείο που είχε θάψει η 62χρονη την ηλικιωμένη μητέρα της
