Βοιωτία: «Δεν έχω σχέση με αυτή τη γυναίκα» λέει ο Αλβανός που όπως υποστηρίζει η 62χρονη έσκαψε το λάκκο όπου έθαψε τη μητέρα της

Δεν έχει ιδέα ποια είναι η 62χρονη στη Βοιωτία η οποία τον «έδειξε» ως τον άνδρα με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, έσκαψαν τον λάκκο όπου η ίδια έθαψε τη μητέρα της προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη και το επίδομά της.

Η 62χρονη, κατά την ομολογία της στις αστυνομικές αρχές για τη μακάβρια πράξη της να θάψει την υποερήλικη μητέρα της σε στάβλο στην αυλή του σπιτού της στο χωριό Κλειδί Βοιωτίας, είχε κατονομάζει έναν αλλοδαπό, τον Γιάννη ή Τζόνι από την Αλβανία ο οποίος τη βοήθηκε στη χειρονακτική εργασία.

Το Live News εντόπισε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, και όπως διαπιστώθηκε έφυγε από το χωριό πριν από μία εβδομάδα. Ο ίδιος είπε στη σημερινή (24.09.2025) εκπομπή:

«Εγώ δεν είμαι εργολάβος, δεν δουλεύω οικοδομή. Την γνώριζα έτσι, από το χωριό αλλά δεν ξέρω τι κάνει. Δεν έχω δουλέψει σε αυτήν. Δεν έχει μεροκάματο εκεί. Δεν έχω σχέση με αυτήν τη γυναίκα. Θα έχει κάνει λάθος. Δεν θυμάμαι να έχω δουλέψει ποτέ σε αυτήν».

Υπάρχει το άτομο που λέει ότι την βοήθησε; Οι αστυνομικοί για την ώρα δεν έχουν εντοπίσει τον εργάτη που επικαλείται η κατηγορούμενη. Θεωρείται βέβαιο πάντως, πως κάποιος ή κάποιοι την βοήθησαν να ολοκληρώσει αυτό που είχε στο μυαλό της, καθώς μόνη ήταν από δύσκολο έως αδύνατον να τα καταφέρει.

«Θα σου δείξω εγώ!»

Εργάτης που είχε δουλέψει το 2024 στο σπίτι της κατηγορούμενης, υποστηρίζει στο Live News πως η 62χρονη είχε καβγαδίσει μπροστά του, με έναν αλλοδαπό εργάτη.

«Κάτι που μου κίνησε την περιέργεια είναι πως πάνω από το σπίτι της ήταν ένας αλλοδαπός εργάτης και τσακώθηκαν. του έλεγε ”θα σου δείξω εγώ”.».

Ο ίδιος, όπως μας είπε, είχε μεταφέρει στον στάβλο που ήταν θαμμένη η μητέρα της, ορισμένα ξύλα.

«Μας είπε εάν θέλουμε να πληρωθούμε να κινηθούμε δικαστικά. Έκανα μήνυση, δεν έχει εμφανιστεί σε κανένα δικαστήριο».

Νέες πληροφορίες από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει πως από το 2021, η 62χρονη ανέφερε για τη μητέρα της πως ζούσε σε δομή.

Από τότε δεν είχε επιστρέψει σε κανέναν να επισκεφθεί το σπίτι της. Δεν έχει στα χέρια της κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει πως ήταν ζωντανή. Για το ίδιο διάστημα η 62χρονη δεν μπορεί να παρουσιάσει κανένα στοιχείο για τα φάρμακα, που όπως λέει χορηγούσε στην κατάκοιτη μητέρα της.

«Γνωρίζω ότι η γιαγιά μου είχε κάποιο πρόβλημα με τη καρδιά της, γνωρίζω ότι είχε κάνει μια σημαντική επέμβαση, ότι ήταν υπέρβαρη, ότι είχε πρόβλημα με το οξυγόνο της, ότι είχε άνοια, ότι είχε κινητικά προβλήματα. Γνωρίζω ότι λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν γνωρίζω ποια ακριβώς φαρμακευτική αγωγή έπαιρνε».