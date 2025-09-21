Ελλάδα

Βοιωτία: Διευθύντρια σε ΚΕΠ έθαψε στην αυλή του σπιτιού την μητέρα της για να παίρνει την συνταξή της

Το φρικτό γεγονός έγινε το καλοκαίρι του 2023 και από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό - Η 62χρονη παρουσίασε στις αρχές μια ηλικιωμένη με άνοια ως μητέρα της
Ανανεώθηκε πριν 2 λεπτά
περιπολικο
Βασίλης Παπαδόπουλος / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Μια απίστευτη υπόθεση που διαδραματίστηκε πριν δυο χρόνια σε χωριό της Βοιωτίας έρχεται στο φως με μια γυναίκα να θάβει την μητέρα της για να συνεχίζει να παίρνει τη σύνταξή της.

Η γυναίκα από τη Βοιωτία δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της, αλλά την έθαψε σε στάβλο δίπλα από το σπίτι της. Η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το έκανε αυτό «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της». Το φρικτό γεγονός συνέβη το καλοκαίρι του 2023 και από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό. 

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η γυναίκα που έθαψε την μητέρα της είναι διευθύντρια σε ΚΕΠ στην περιοχή των Οινοφύτων στη Βοιωτία.

Το κουβάρι της αδιανόητης υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας και οι αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες. Χθες (20.09.2025), η 62χρονη παρουσίασε μία 85χρονη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια είπε στους αστυνομικούς ότι την είχε θάψει στην αυλή. Η γυναίκα προχώρησε στην ενέργεια αυτή με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας με την γυναίκα να κατηγορείται για παράβαση των άρθρων 181 «Μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», 224 «Ψευδής κατάθεση», 302 «Ανθρωποκτονία από αμέλεια» και 386 «Απάτη».

Το χρονικό της υπόθεσης

Ολα ξεκίνησαν όταν μετέβη στο σπίτι της 62χρονης η αστυνομία αναζητώντας την μητέρα της. Η διευθύντρια των ΚΕΠ παρουσίασε στις αρχές μια 85χρονη γυναίκα με άνια ως μητέρα της. Αποδείχθηκε τελικά ότι δεν είχαν κάποια συγγένεια με την ηλικιωμένη και έτσι ο εισαγγελέας Θήβας έδωσε  εντολή για έρευνα στο σπίτι της, ενώ παράλληλα έγινε και προσαγωγή.

Κατά την προανάκριση η 62χρονη ομολόγησε ότι το καλοκαίρι του 2023 χωρίς να θυμάται την ημερομηνία, η μητέρα της πέθανε στο σπίτι από παθολογικά αίτια. Η ίδια ωστόσο αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δεν δήλωσε στις αρχές τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της.

Παράλληλα με την βοήθεια ενός αλλοδαπού ο οποίος έχει φύγει πλέον από το χωριό μετέφεραν και έθαψαν την ηλικιωμένη σε στάβλο που ήταν στην αυλή.

Η 62χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο ταφής της μητέρας της όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε εκταφή κατά την οποία βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός με κλινοσκεπάσματα.

 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Γρίπη: Ρινικό εμβόλιο για παιδιά για πρώτη φορά στην Ελλάδα – Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Το νέο ρινικό εμβόλιο χορηγείται με πιο «φιλικό» τρόπο για τα παιδιά και συγκεκριμένα με σπρέι που ψεκάζεται στη μύτη, γεγονός που αναμένεται να το κάνει πιο αποδεκτό από τα μικρά παιδιά
Φωτογραφία istock
Πρόστιμο 270.000 ευρώ και 5 μήνες φυλάκιση σε συνταξιούχο με τη βούλα του ΣτΕ – Είχε σκοτώσει με τσάπα 8 κουτάβια
Το Συμβούλιο Επικρατείας με την απόφασή του έκρινε ότι δεν παραβιάζονται οι συνταγματικοί κανόνες και μπορεί να υπάρξει ταυτόχρονα πρόστιμο και ποινή φυλάκισης
Κουτάβια 7
Αφροδίτη Γεωργούση για Πέτρο Φιλιππίδη: «Στη δίκη είπαν ότι δεν είμαστε αρκετά όμορφες για να μας βιάσει»
Η ηθοποιός μίλησε για όσα κατήγγειλε σχετικά με τον Πέτρο Φιλιππίδη και πώς βιώσε όλα όσα έγιναν στο δικαστήριο: «Ο λόγος που κατήγγειλα είναι για να βγάλω επιτέλους από μέσα μου όλα αυτά που είχα, να λυτρωθώ και να προστατέψω άλλα κορίτσια»
Η Αφροδίτη Γεωργούση
7
Newsit logo
Newsit logo