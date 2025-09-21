Βοιωτία: Διευθύντρια σε ΚΕΠ έθαψε στην αυλή του σπιτιού την μητέρα της για να παίρνει την συνταξή της

Μια απίστευτη υπόθεση που διαδραματίστηκε πριν δυο χρόνια σε χωριό της Βοιωτίας έρχεται στο φως με μια γυναίκα να θάβει την μητέρα της για να συνεχίζει να παίρνει τη σύνταξή της.

Η γυναίκα από τη Βοιωτία δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της, αλλά την έθαψε σε στάβλο δίπλα από το σπίτι της. Η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το έκανε αυτό «για να παίρνει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξή της». Το φρικτό γεγονός συνέβη το καλοκαίρι του 2023 και από τότε η γυναίκα αυτή δεν εμφανιζόταν πουθενά στο χωριό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η γυναίκα που έθαψε την μητέρα της είναι διευθύντρια σε ΚΕΠ στην περιοχή των Οινοφύτων στη Βοιωτία.

Το κουβάρι της αδιανόητης υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν έγινε καταγγελία στον εισαγγελέα Θήβας και οι αρχές ξεκίνησαν τις έρευνες. Χθες (20.09.2025), η 62χρονη παρουσίασε μία 85χρονη γυναίκα που είχε πρόβλημα υγείας ως μητέρα της, αλλά στη συνέχεια είπε στους αστυνομικούς ότι την είχε θάψει στην αυλή. Η γυναίκα προχώρησε στην ενέργεια αυτή με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας με την γυναίκα να κατηγορείται για παράβαση των άρθρων 181 «Μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», 224 «Ψευδής κατάθεση», 302 «Ανθρωποκτονία από αμέλεια» και 386 «Απάτη».

Το χρονικό της υπόθεσης

Ολα ξεκίνησαν όταν μετέβη στο σπίτι της 62χρονης η αστυνομία αναζητώντας την μητέρα της. Η διευθύντρια των ΚΕΠ παρουσίασε στις αρχές μια 85χρονη γυναίκα με άνια ως μητέρα της. Αποδείχθηκε τελικά ότι δεν είχαν κάποια συγγένεια με την ηλικιωμένη και έτσι ο εισαγγελέας Θήβας έδωσε εντολή για έρευνα στο σπίτι της, ενώ παράλληλα έγινε και προσαγωγή.

Κατά την προανάκριση η 62χρονη ομολόγησε ότι το καλοκαίρι του 2023 χωρίς να θυμάται την ημερομηνία, η μητέρα της πέθανε στο σπίτι από παθολογικά αίτια. Η ίδια ωστόσο αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δεν δήλωσε στις αρχές τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της.

Παράλληλα με την βοήθεια ενός αλλοδαπού ο οποίος έχει φύγει πλέον από το χωριό μετέφεραν και έθαψαν την ηλικιωμένη σε στάβλο που ήταν στην αυλή.

Η 62χρονη υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο ταφής της μητέρας της όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε εκταφή κατά την οποία βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός με κλινοσκεπάσματα.