Βοιωτία: Εισαγγελέας στο σπίτι της 62χρονης που έθαψε την μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο για να παίρνει τη σύνταξη

Σύμφωνα με το LiveNews, το απόγευμα της Τρίτης (23/9/25) πήγε ο εισαγγελέας Θήβας στο σημείο που η 62χρονη γυναίκα από τη Βοιωτία, είχε θάψει την μητέρα της, σε αυτοσχέδιο λάκκο, με σκοπό να αποκρύψει τον θάνατό της για να συνεχίσει να παίρνει την σύνταξή της.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εισαγγελέας, μαζί με τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Τανάγρας, πήγαν στο σημείο που ήταν θαμμένη η ηλικιωμένη μητέρα της 62χρονης στη Βοιωτία, προκειμένου να πραγματοποιήσουν συμπληρωματική έρευνα.

Μαζί τους υπήρχαν και άνδρες της Σήμανσης, οι οποίοι εξέτασαν τον χώρο για το ενδεχόμενοι να εντοπίσουν κάποια επιπλέον στοιχεία.

Εκτός από το κομμάτι της σύνταξης που έπαιρνε η 62χρονη χωρίς να δικαιούται, εκτός από την ταφή στον αυτοσχέδιο τάφο της άτυχης ηλικιωμένης, έρευνες γίνονται και για τον τρόπο που έχασε τη ζωή της η 92χρονη…

Πότε σκάφτηκε ο αυτοσχέδιος λάκκος

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, οι αρχές προβληματίζονται από τα όσα είπε στην απολογία της η 62χρονη για το πότε σκάφτηκε ο λάκκος, μέσα στον οποίο έθαψε την μητέρα της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είπε ότι ο συγκεκριμένος λάκκος σκάφτηκε τον Αύγουστο του ’23 που απεβίωσε -σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της- η μητέρα της…

Αντίθετα, φέρεται να είπε ότι ο λάκκος ήταν ήδη σκαμμένος από τους εργάτες. Είπε ότι το είχε ζητήσει η ίδια για κάποιες άλλες οικοδομικές εργασίες, σε προγενέστερο χρόνο, χωρίς να προσδιορίσει ποιος είναι ο χρόνος αυτός.

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τα οστά της άτυχης ηλικιωμένης, είδε σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA «οστά χωρίς ιστό, που διαλύονται». Ήταν ένας «απολιθωμένος σκελετός» που μαρτυρά ότι η γυναίκα ήταν θαμμένη για χρόνια…

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, το ότι τα οστά βρέθηκαν χωρίς ιστό, μαρτυρά ότι ο χρόνος ταφής της ηλικιωμένης ξεπερνά τα δύο χρόνια.

Λίγο νωρίτερα, η ίδια ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μην ενοχλούν την ίδια και τα ζώα της, τους μεγαλόσωμους σκύλους που είχε δίπλα της και γαύγιζαν απειλητικά στους δημοσιογράφους.

Παρά τις επίμονες ερωτήσεις, δεν σχολίασε πάντως το παραμικρό… «Δεν θα απαντήσω σε τίποτα» είπε.