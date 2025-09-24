Συμβαίνει τώρα:
Βοιωτία: «Είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» κατέθεσε ο γιος της 62χρονης – Τι υποστήριξε η ίδια για τον λάκκο όπου έθαψε τη μητέρα της

Η 62χρονη, που έθαψε τη μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει σύνταξη και επιδόματα, αφέθηκε ελεύθερη καθώς δεν βαρύνεται με κανένα κακούργημα
Ο λάκκος που ήταν θαμμένη η άτυχη ηλικιωμένη

«Εγώ την γιαγιά μου είχα να την δω από τις αρχές του 2021» φαίνεται να κατέθεσε στην αστυνομία ο γιος της 62χρονης διευθύντριας των ΚΕΠ, η οποία έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο τάφο στη Βοιωτία

Σημειώνεται πως η εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της 62χρονης διευθύντριας ΚΕΠ στη Βοιωτία για να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η 62χρονη, που έθαψε τη μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει σύνταξη και επιδόματα, αφέθηκε ελεύθερη καθώς δεν βαρύνεται με κανένα κακούργημα ωστόσο οι έρευνες που διεξάγονται αφορούν στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega και του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου η κατάθεση του γιου της 62χρονης, που ζει στην Κρήτη ήταν ιδιαίτερη σημαντική. Ο γιος φαίνεται να είπε πως «εγώ την γιαγιά μου είχα να την δω από τις αρχές του 2021». 

 

Όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς είπε ότι «γνωρίζω ότι η γιαγιά μου είχε κάποιο πρόβλημα με τη καρδιά της, γνωρίζω ότι είχε κάνει μια σημαντική επέμβαση, ότι ήταν υπέρβαρη, ότι είχε πρόβλημα με το οξυγόνο της, ότι είχε άνοια, ότι είχε κινητικά προβλήματα. Γνωρίζω ότι λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν γνωρίζω ποια ακριβώς φαρμακευτική αγωγή έπαιρνε».

Σημειώνεται πως κατά το ίδιο ρεπορτάζ η 62χρονη υποστηρίζει ότι δεν έσκαψε τον λάκκο επί τούτου το 2023, με σκοπό να θάψει τη μητέρα της, αλλά ο λάκκος είχε σκαφτεί σε άγνωστη χρονική στιγμή στο πλαίσιο ανακαίνισης του σπιτιού της για να τοποθετήσει λέβητα. 

