Βοιωτία: Είχαν χορηγηθεί 4 επιδοτήσεις στην 91χρονη που θάφτηκε από την κόρη της – Της πιστωθήκαν 3.000 ευρώ μεταξύ 2023 και 2024

Δεν σταματούν οι αποκαλύψεις στην υπόθεση της 62χρονης διευθύντριας των ΚΕΠ που έθαψε την μητέρα της στην αυλή του σπιτιού τους στην Βοιωτία, προκειμένου να εισπράττει την σύνταξη και τα αναπηρικά επιδόματα της 91χρονης.

«Παγωμένο» το πανελλήνιο εξακολουθεί να παρακολουθεί την περίπτωση θανάτου της 91χρονης που διέμενε στο Κλειδί Βοιωτίας, της οποίας η σορός θάφτηκε από τα χέρια της ίδιας της της κόρης. Μάλιστα, η 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ, παραδέχτηκε ότι έθαψε την μητέρα της και την άφησε εκεί από το Αύγουστο του 2023, πράγμα που εξετάζεται για τον ισχύει, αφού είναι πιθανό να μην ισχύει και η ηλικιωμένη να είχε πεθάνει από το 2021.

Η νέα αποκάλυψη αφορά τις επιδοτήσεις και την σύνταξη που έπαιρνε η 62χρονη, εκτός από τον μισθό του δημοσίου που δικαιούνταν από το δικό της λειτούργημα. Όπως προέκυψε από έρευνες του Mega, τουλάχιστον 4 επιδοτήσεις είχαν χορηγηθεί στην 91χρονη τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα ντοκουμέντα, στον λογαριασμό της ηλικιωμένης πιστώθηκαν περίπου 3.000 ευρώ το διάστημα ’23-24 για ενίσχυση στην γεωργική δραστηριότητα.

Την ίδια ώρα, έμπειρα στελέχη της αστυνομίας ξεσκονίζουν κάθε πτυχή της μυστηριώδους υπόθεσης. Οι κινήσεις στρατηγικής της 62χρονης φαίνεται πως «πέφτουν στο κενό» μέσα από τα λόγια στενών συγγενών και συγχωριανών της.

Κανείς από τους συγγενείς και τους συγχωριανούς της 62χρονης δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι της, τα τελευταία χρόνια.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για τον χρόνο θανάτου

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τις ειδικές εξετάσεις που θα δείξουν τον χρόνο που η ηλικιωμένη άφησε την τελευταία της πνοή, μια μαρτυρία γιατρού που την είχε επισκεφθεί στο σπίτι αρχίζει να στενεύει τον κλοιό.

«Όπως βλέπω στα αρχεία μου, στις 19 Δεκεμβρίου 2020 έκανα μια κατ’ οίκον επίσκεψη στην ηλικιωμένη στο σπίτι της στο Κλειδί Βοιωτίας. Δεν ανακαλώ στη μνήμη μου την επίσκεψη αυτή, αλλά προκύπτει από τα ηλεκτρονικά αρχεία ότι η ασθενής είχε βλάβες από την κατάκλιση και απαιτήθηκε να κάνω επιτόπου μια χειρουργική πράξη εκτομής των νεκρωμένων περιοχών», είπε ο θεράπων ιατρός που περιέθαλψε την 91χρονη πριν 4 χρόνια.

Είναι η ίδια περίοδος που η 91χρονη άρχισε να λαμβάνει τακτικά κάθε μήνα επιθέματα για τα τραύματα της. Σε κάθε περίπτωση τα επιθέματα αυτά σταμάτησαν να χορηγούνται τον Αύγουστο του 2021 με τις Aρχές να εξετάζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο η γυναίκα να μην πέθανε το ’23 αλλά πολύ νωρίτερα.

«Έκανε τα πάντα για να μην πάω σπίτι της»

Από τον Αύγουστο του 2021 και μετά, όσες φορές προσπάθησε να επισκεφθεί το σπίτι της ηλικιωμένης θείας του, έβρισκε πάντα εμπόδια από την ξαδέλφη του.

«Τόσα ψέματα που βγήκανε, έλεγε στο τηλέφωνο: ‘’Την ακούς; Ακούς’’, ‘’Όχι, δεν την ακούω’’ λέω. Αφού δεν την άκουγα. Πάλι καλά που δεν είπα: ‘’Ναι, την ακούω’’. Θα γινόμουν ρεζίλι. Όλα τα χρόνια και το 2022, και το 2023 και το 2024. Γύριζε και έλεγε: ‘’Τώρα έχω μια εβδομάδα που την έχω πάει στη δομή, την είχα 10 μέρες στο σπίτι’’. Αυτά βγήκαν όλα ψέματα και δεν έβαζε μια φωνή να την δούμε. ‘’Ε μωρέ τώρα, αφού δεν καταλαβαίνει, τι να την δεις’’», τόνισε ο ξάδελφός της.

Όλα αυτά μένει να απαντηθούν. Με τους αστυνομικούς να συνεχίζουν την έρευνα και καθημερινά όπως αναφέρουν πληροφορίες, να κάνουν βήματα προόδου ενώ από τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσουν και άλλοι κάτοικοι του χωριού.