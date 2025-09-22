Βοιωτία: Με παντόφλες και νυχτικό πήγαινε στα ΚΕΠ η 62χρονη διευθύντρια που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει τα επιδόματα

Ως έναν διαταραγμένο άνθρωπο, περιγράφουν συνάδελφοι της, την 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ Βοιωτίας η οποία κατηγορείται επειδή έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της, θάβοντάς την σε στάβλο στο σπίτι της για να συνεχίζει να παίρνει επιδόματα και τη σύνταξη αναπηρίας της.

Πέρα από την απόκρυψη του θανάτου της μητέρας της με σκοπό να λαμβάνει χρήματα από το κράτος που δεν δικαιούνταν, η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ Βοιωτίας φαίνεται πως ήταν ο φόβος και ο τρόμος των υπαλλήλων καθώς δημιουργούσε συχνά θέματα σε εργαζόμενους και πολίτες ενώ δεν δίσταζε να εμφανίζεται στα ΚΕΠ ακόμα και με τη νυχτικό της.

Ο Παναγιώτης Κοχύλης, Τ. Πρόεδρος Ομοσπονδίας ΚΕΠ ΠΟΣΕΚΕΠ και σωματείου εργαζομένων ΚΕΠ Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (22.09.2025) στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, δήλωσε πως η 62χρονη πήγαινε στην υπηρεσία με παντόφλες και πιτζάμες και προκαλούσε προβλήματα στους εργαζόμενους των ΚΕΠ με αποτέλεσμα να πέφτουν «βροχή» οι μηνύσεις μεταξύ τους.

Ο κ. Κοχύλης συμπλήρωσε πως αν και είχε ενημερώσει τον δήμο και το υπουργείο για την συμπεριφορά της, κανένας ποτέ δεν την απομάκρυνε από τα καθήκοντά της.

«Ήξερα ότι δημιουργούσε προβλήματα στην υπηρεσία. Με είχαν καλέσει με τρόμο οι συνάδελφοί της και είχα επέμβει ώστε η συγκεκριμένη δημοτική υπάλληλος να απομακρυνθεί. Είχε προβλήματα συμπεριφοράς απέναντι σε συναδέλφους και πολίτες. Εμφανιζόταν στην υπηρεσία με πιτζάμες και παντόφλες και νυχτικό. Με εμφάνιση που δεν αρμόζει για δημοτικό υπάλληλο. Είχε αναξιοπρεπή συμπεριφορά. Υπάρχουν αγωγές. Υπήρχε πειθαρχική διαδικασία σε βάρος της. Είχε μηνύσει τον δήμαρχο και τον μισό δήμο. Μέσα στις επόμενες ημέρες συνάδελφοί μου έχουν δικαστήρια από τις μηνύσεις της. Ενώ είχα ενημερώσει και το υπουργείο και τον Δήμο, δεν είχε απομακρυνθεί από τα καθήκοντά της», είπε συγκεκριμένα.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως αφού η 62χρονη συνελήφθη στο σπίτι της στη Βοιωτία και ενώ κρατούνταν όλο το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα, ρωτούσε με περιέργεια τους αστυνομικούς το τι έπαιζε η τηλεόραση, πιθανόν για να μάθει αν παίζεται η υπόθεσή της.

Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήξη εξέλιξη ώστε να αποδειχθεί αν εμπλέκεται και στον θάνατο της ηλικιωμένης και κατάκοιτης μητέρας της. Η ίδια διαψεύδει αυτή τη θεωρία υποστηρίζοντας ότι έκρυψε την απώλεια της ηλικιωμένης γιατί αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και χρειάζονταν τα χρήματα από τα επιδόματα.