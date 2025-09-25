Βοιωτία: «Το έπαιζε άρρωστη, δούλεψε 51 μέρες σε ένα χρόνο» λένε συνάδελφοι της 62χρονης διευθύντριας ΚΕΠ που έθαψε τη μητέρα της

Νέες αποκαλύψεις για την 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ, που έθαψε την μητέρα της στο σπίτι της στην Βοιωτία για να εισπράττει την σύνταξη και τα επιδόματα αναπηρίας της ηλικιωμένης, ήρθαν στο φως, αναφορικά με τη συμπεριφορά της στον εργασιακό της χώρο.

Η 62χρονη, που είχε αλλάξει 2 υπηρεσίες ΚΕΠ στη Βοιωτία, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, όχι απλά έπαιρνε τα χρήματα που δικαιούταν η μητέρα της, η οποία είχε πεθάνει, αλλά δεν πήγαινε στην εργασία της, παίρνοντας συνεχείς άδειες και προκαλώντας πρόβλημα στις δημόσιες υπηρεσίες όπου δούλευε.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News η 62χρονη γυναίκα που διατελούσε διευθύντρια του ΚΕΠ Δηλεσίου από τις 245 μέρες, δούλεψε μόλις τις 51. Από την αρχή του έτους 2025, η 62χρονη έχει πάρει συνολικά 146 ημέρες αναρρωτική άδεια και άλλες 22 ημέρες κανονική άδεια. Δηλαδή από τις 245 ημερολογιακές μέρες του 2025, η 62χρονη πήγε στην εργασία της μόλις 51 εργάσιμες.

Όπως διαπιστώθηκε, πήρε συνεχόμενη αναρρωτική από 4/3 έως 20/6, σύνολο 108 ημέρες δηλαδή, με χαρτί από ιδιωτική κλινική.

«Για να είναι φυσιολογικό θα πρέπει να γνωρίζουμε πόσες άδειες πήρε την τελευταία 5ετία, αν έχει νοσηλεία, αν υπάρχει χειρουργείο, αν έχει περάσει από υγειονομική επιτροπή, αν υπάρχει χορήγηση άδειας από διευθυντή νοσοκομείου, πόσες μέρες άδεια χορήγησε ο ιδιώτης γιατρός και αν έχει επισκεφτεί την κατοικία του ασθενούς γιατρός ελεγκτής», δήλωσε ο εργατολόγος, Γιάννης Καρούζος.

Ένα δεύτερο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι ποιος γιατρός υπέγραφε τις άδειες αυτές. O Γιάννης Καρούζος πάντως εξήγησε πως ένας ιδιώτης γιατρός θα μπορούσε να της γράψει μόνο 8 ημέρες άδεια τον χρόνο.

«Τονίζω δε ότι όταν προσκομίζεται χαρτί ιδιώτη γιατρού, μπορεί να λείψει ο υπάλληλος μέχρι 8 ημέρες στη διάρκεια του έτους. Όχι να ανανεώνεται με χαρτί ιδιώτη γιατρού ανά 8ημέρο».

«Το έπαιζε άρρωστη»

Για τις υπόλοιπες 138 μέρες λοιπόν που έλαβε, η 62χρονη βάσει νόμου θα πρέπει να έχει περάσει από υγειονομική επιτροπή, να προσκόμισε χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο και ενδεχομένως ελεγκτής γιατρός να την επισκέφτηκε στην κατοικία της.

Άγνωστο αν αυτά τα βήματα ακολουθηθήκαν με εργατολόγους να λένε στο Live News πως υπάρχουν συχνά κρούσματα παραβιάσεων.

«Την τελευταία χρονική περίοδο έχουμε κρούσματα υπαλλήλων που αυθαιρετούν, δεν στέλνουν δικαιολογητικά, η υπηρεσία δεν στέλνει γιατρούς ελεγκτές και φυσικά διαπιστώνονται σωρεία παραβάσεων που οδηγούν στην απόλυση.

Τώρα το τελευταίο διάστημα, το έπαιζε άρρωστη, δηλαδή, ότι είχε το μάτι της κλειστό με γάζα, μία γάζα στο λαιμό της, ότι κούτσαινε, ότι δεν ήταν καλά. Γιατί την είχανε τοποθετήσει στο Δήλεσι γιατί έφυγε η άλλη συνάδελφος. Τα ξέρουν αυτά στον δήμο. Τα ξέρουν είναι γνωστά. Και αυτοί είχαν προβλήματα μαζί της», είπε συνάδελφος της 62χρονης.

Ο μισθός της άγγιζε τα 1.7000 ευρώ

Παρόλο που οι απουσίες της είχαν γίνει θέμα συζήτησης στα δημοτικά συμβούλια, η 57χρονη εξακολουθούσε να λαμβάνει το μισθό που μαζί με τα επιδόματα άγγιζαν τα 1.700 ευρώ καθαρά.

«Μου είχε εξιστορήσει ότι έχει περιούσια, ότι ήταν διευθύντρια στα ΚΕΠ, ότι έχει δικηγορικό γραφείο στη Θήβα με πολλοί καλούς πελάτες», είπε ο εργολάβος κεραμοσκεπών, Κωνσταντίνος Δεληκούρας.

Είναι ο ίδιος άνθρωπος που επικαλέστηκε σοβαρά οικονομικά προβλήματα για να δικαιολογήσει την απόφαση της να θάψει την μητέρα της στην αυλή του σπιτιού, να παριστάνει πως είναι ζωντανή για να εξακολουθεί να εισπράττει την σύνταξη της και το επίδομα αναπηρίας.

Για τα σκυλιά ξόδεψε αρκετά χρήματα για να τα εκπαιδεύσει, όπως τουλάχιστον είχε πει στον εργολάβο που της έχτισε αυτή την κεραμοσκεπή και όταν τόλμησε να της ζητήσει να τον εξοφλήσει εκείνη τον απείλησε ευθέως.

«Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ευρώ είχε δώσει για να εκπαιδεύσει τα σκυλιά. Με απείλησε κιόλας ότι αν πλησιάσω το σπίτι της θα αμολήσει τα σκυλιά να μας φάνε», πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Δεληκούρας.

«Και τα ξαδέλφια της, τα κοντινά, έρχονταν και ρώταγαν που είναι από άλλο χωριό και δεν τους επέτρεπε να μπουν μέσα γιατί είχε σκυλιά, είχε γύρω γύρω περίφραξη, δεν επέτρεπε σε κανέναν», είπε η ξαδέλφη της.

Η νέα κατάθεση του γιου της

Ο γιος της που σήμερα είναι 28 ετών και ζει μόνιμα στην Κρήτη, υποστηρίζει πως είχε αραιώσει την επικοινωνία με την μητέρα του και πως είχε να δει την γιαγιά του από το 2021.

Ο 28χρονος δήλωσε πως η μητέρα του φρόντιζε την γιαγιά του καθημερινά και πως η τελευταία φορά που εκείνος είδε ζωντανή την γιαγιά του ήταν στις 3-4 Ιανουαρίου 2021.

Ρωτήθηκε για το εάν η μητέρα του είχε βίαιη συμπεριφορά και απάντησε αρνητικά ενώ στο ερώτημα εάν μπορεί να υποδείξει κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας που ενδέχεται να γνωρίζει τι συνέβη απάντησε πως δεν θέλει να απαντήσει.

Όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, η 62χρονη έλεγε πως ο γιος της ήταν εξαρτημένος από τα ναρκωτικά και πως του έχει στείλει χρήματα για απεξαρτήσεις. Σύμφωνα όμως με τις Αρχές, έχει διαπιστωθεί πως αυτό είναι ψευδές.

Παράλληλα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε πως η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ είναι σε πλήρη εξέλιξη και καλούνται για καταθέσεις υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και γιατροί ενώ ενδέχεται να υπάρξει και άρση απορρήτου στα κινητά τηλέφωνα ώστε να διαπιστωθεί τι συνέβη το επίμαχο διάστημα.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, κρίσιμο θεωρείται το ποιος βοήθησε την 62χρονη να θάψει τη μητέρα της καθώς υπάρχει αναφορά στις Αρχές πως πλήρωσε 1.000-1.500 ευρώ κάποιον για να τη βοηθήσει και μαζί μετέφεραν τη μητέρα της στον λάκκο.

Άνθρωποι που την γνωρίζουν την περιέγραψαν ως ιδιότροπη και οξύθυμη που δεν είχε πολλές σχέσεις με τους συγχωριανούς της.

Από πότε ήταν θαμμένη η ηλικιωμένη

Ο εισαγγελέας και ο διοικητής του τμήματος ασφαλείας της Τανάγρας πήγαν στο σημείο όπου η 62χρονη είχε θάψει τη μητέρα της για αυτοψία. Από εκεί πήραν δείγμα από το χώμα ώστε να διαπιστωθεί ο χρόνος ταφής της ηλικιωμένης γυναίκας.

Οι ειδικές εξετάσεις στα οστά της ηλικιωμένης θα δώσουν απαντήσεις και αναμένεται να ρίξουν άπλετο φως στις συνθήκες θανάτου της. Στο Live News μίλησε η ιατροδικαστικός ανθρωπολόγος, Αθηνά Εσκίογλου, η οποία τόνισε:

«Αυτό που ελέγχουμε επιστημονικά είναι ο ελάχιστον χρόνος που μπορεί να είναι κάποιος νεκρός. Ο ελάχιστος χρόνος από ότι άκουσα είναι από 2-6 χρόνια. Για να το δούμε αυτά πρέπει να γίνει χημικός έλεγχος στο χώμα και στα οστά. Υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμα και σε κάποιους μήνες έχει φύγει ο ιστός».