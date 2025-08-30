Βόλος: Άνδρας έριξε μπουνιά σε υπάλληλο καθαριότητας και εξαφανίστηκε

Μία σοβαρή καταγγελία για βία σε υπάλληλο καθαριότητας εν ώρα υπηρεσίας στον Βόλο, είδε το φως της δημοσιότητας.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης 28.8.25, στην οδό Δημητριάδος στον Βόλο, όταν ένας άνδρας, έριξε μπουνιά σε έναν υπάλληλο καθαριότητας.

Ο οδηγός που παρεμπόδιζε με το όχημά του την εργασία υπαλλήλων της καθαριότητας, άρχισε να βρίζει τους υπαλλήλους που του ζήτησαν να τους διευκολύνει.

Πολύ σύντομα, η λεκτική βία μετατράπηκε σε σωματική, με τον άντρα να ρίχνει γροθιά σε έναν από τους υπαλλήλους και στη συνέχεια να εξαφανίζεται.

Ο Σύλλογός Εργαζομένων ΟΤΑ καταγγέλλει την επίθεση και τονίζει σε ανακοίνωσή του πως, δυστυχώς σε όλη την Ελλάδα τα φαινόμενα βίας κατά εργαζομένων κλιμακώνονται. «Ζητάμε την άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας και προστασίας με αφορμή αυτό το περιστατικό και βλέποντας της αυξανόμενες επιθέσεις σε βάρος εργαζόμενων των Δήμων εν ώρα εργασίας

Η κραυγή αγωνίας, αγανάκτησης, θλίψης και οργής εκ μέρους των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχει τύχει ακόμη ευήκοων ώτων από τις Δημοτικές Αρχές, τα αρμόδια υπουργεία και την κυβέρνηση που είναι υπεύθυνοι να προστατεύσουν την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που προσπαθούν με φιλότιμο και αυταπάρνηση, συχνά κάτω από αντίξοες συνθήκες, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον πολίτη».

«Ευχόμαστε περαστικά στον συνάδελφό μας και ζητάμε από την Δημοτική Αρχή Βόλου καθώς και όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου να καταδικάσουν άμεσα το συμβάν, να στηρίξουν τον συνάδελφο, να πάρουν άμεσα μέτρα προστασίας των εργαζομένων αλλά και να ζητήσουν την παραδειγματική τιμωρία του υπεύθυνου», επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Μαγνησίας.

Ο εργαζόμενος της καθαριότητας του Δήμου Βόλου προχώρησε σε καταγγελία και μήνυση για το περιστατικό.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε άλλα παρόμοια περιστατικά, με σοβαρότερο αυτό στην Κυψέλη που άντρες ξυλοκόπησαν έναν υπάλληλο τον περασμένο Ιούνιο.