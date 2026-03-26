Βόλος: Έρευνα μετά από καταγγελία ότι μαθητές φώναξαν συνθήματα της Χρυσής Αυγής στην παρέλαση

Ένα περιστατικό που προβληματίζει αρκετά από όποια σκοπιά και να το δει κανείς, φέρεται ότι συνέβη κατά τη διάρκεια της παρέλασης της 25ης Μαρτίου στον Βόλο, όταν μαθητές σύμφωνα με καταγγελία φώναξαν συνθήματα της Χρυσής Αυγής.

Όπως αναφέρει η καταγγελία, πολίτες που παρακολουθούσαν την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στον Βόλο έμεινα άφωνοι όταν άκουσαν μαθητές σχολείου να φωνάζουν συνθήματα υπερ της καταδικασμένης ως εγκληματική οργάνωση, Χρυσής Αυγής.

Σύμφωνα με την επώνυμη καταγγελία που αναφέρει το gegonotanews.gr, το τελευταίο Λύκειο που παρήλασε πριν από τους Οδηγούς/ Προσκόπους, απάντησε με αυτόν τον τρόπο, σε μια μικρη ομάδα που φώναζε αντιπολεμικά συνθήματα, λέγοντας: «Αίμα Τιμή, Χρυσή Αυγή».

Ο πολίτης που κατέθεσε την καταγγελία ανέφερε πως μόνο ο ίδιος, μια κοπέλα με ένα μικρό αγοράκι εξέφρασαν αποτροπιασμό και όλοι οι άλλοι, χασκογελούσαν ακούγοντας τα συνθήματα, με την Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να παρεμβαίνει άμεσα.

Για το περιστατικό ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας Δρ. Σωκράτης Σαβελίδης δηλώνει τα εξής σύμφωνα με το gegonotanews: «Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι συνθήματα υπέρ εγκληματικών οργανώσεων, υπέρ του σκοταδισμού και της μισαλλοδοξίας, και κατά των αξιών του ανθρωπισμού, δεν εκφράζουν σε καμία περίπτωση τους 13.000 μαθητές και μαθήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Η παιδεία που παρέχεται στα σχολεία μας είναι βαθιά δημοκρατική και θεμελιωμένη στον σεβασμό προς τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του και τις πεποιθήσεις του, όπως αρμόζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα με ιστορική παρακαταθήκη τη Δημοκρατία και τον ανθρωπισμό.

Για το περιστατικό έχει ήδη δοθεί εντολή διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, ενώ η Διεύθυνση του σχολείου προβαίνει στη διεξοδική διερεύνηση της υπόθεσης. Παράλληλα, έχουν ήδη κληθεί οι αρμόδιοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης να συνδράμουν παιδαγωγικά, ενισχύοντας στους μαθητές και στις μαθήτριες τις αρχές της δημοκρατικής συνείδησης και της ενεργού πολιτειότητας».