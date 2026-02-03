Ελλάδα

Βόλος: Γυναίκα βγήκε στο μπαλκόνι της και αυτό κατέρρευσε – Γλύτωσε με μικροτραυματισμούς

Το κτίριο ήταν ένα παλιό κτίσμα όπου έμενε εκείνη με την αδερφή της
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο / EUROKINISSI

Έναν εφιάλτη έζησε 43χρονη γυναίκα στον Βόλο, όταν τη στιγμή που βγήκε στο μπαλκόνι της, αυτό κατέρρευσε και έπεσε στο έδαφος μαζί με εκείνη.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Αχιλλοπούλου και Αδμήτου στον Βόλο και το μπαλκόνι βρισκόταν σε ένα παλαιό διώροφο κτίσμα όπου μένουν μαζί δύο αδελφές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα βρισκόταν στο μπαλκόνι του ορόφου και επιχείρησε να κατέβει στο ισόγειο μέσω της εξωτερικής σκάλας. Τη στιγμή εκείνη, το μπαλκόνι κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να βρεθεί αιφνιδιαστικά στο έδαφος ανάμεσα σε μπάζα και συντρίμμια.

Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, η 43χρονη στάθηκε τυχερή, καθώς δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Φέρει κακώσεις και προληπτικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις.

Το ΕΚΑΒ κάλεσε η αδελφή της τρομοκρατημένη ενώ και γείτονες έτρεξαν αν δουν τι συμβαίνει ακούγοντας το θόρυβο που έκανε το μπαλκόνι πέφτοντας στο έδαφος. Τα αίτης της κατάρρευσης διερευνώνται.

Ελλάδα
