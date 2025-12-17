Ελλάδα

Βόλος: Καθηγητής κλείδωσε τους μαθητές μέσα στην τάξη για να κάνει μάθημα – Τους απείλησε πως θα τους αποβάλλει

Οι μαθητές καταγγέλλουν πως ο συγκεκριμένος καθηγητής είναι αρκετά οξύθυμος ενώ πριν από λίγες ημέρες πέταξε το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είδε στο σχολείο, υποστηρίζοντας ότι «δεν ήρθαν ακόμη τα Χριστούγεννα»
Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ημέρες σε σχολείο του Βόλου, από όταν αποκαλύφθηκε πως καθηγητής κλειδώνει τους μαθητές του μέσα στην τάξη για να κάνει μάθημα.

Οι αντιδράσεις προκλήθηκαν την περασμένη Παρασκευή (12.12.2025), όταν ο καθηγητής του σχολείου του Βόλου μπήκε στην αίθουσα και αμέσως κλείδωσε την πόρτα. Οι μαθητές διαμαρτυρήθηκαν από την πρώτη στιγμή και εν τέλει ο εκπαιδευτικός ξεκλείδωσε και «απεγκλώβισε» την ομάδα μαθητών που ζητούσε να φύγει πάση θυσία. Ο καθηγητής, σύμφωνα με την καταγγελία, φέρεται πως τους απείλησε με αποβολή.

Οι μαθητές ωστόσο ενημέρωσαν τον διευθυντή για το περιστατικό και αμέσως έσπευσε στην τάξη ανακαλύπτοντας πως η πόρτα ήταν κλειδωμένη. Αν και του φώναζε να ανοίξει λέγοντας μάλιστα το ποιος ήταν, ο καθηγητής απαντούσε πως δεν τον πιστεύει και δεν πρόκειται να ανοίξει γιατί φοβάται για τη ζωή του.

Οι μαθητές καταγγέλλουν πως ο συγκεκριμένος καθηγητής είναι αρκετά οξύθυμος ενώ πριν από λίγες ημέρες πέταξε το χριστουγεννιάτικο δέντρο που είδε στο σχολείο, υποστηρίζοντας ότι «δεν ήρθαν ακόμη τα Χριστούγεννα».

Οι γονείς συνόδευσαν σήμερα τα παιδιά τους στο σχολείο και δεν τους επέτρεψαν να παρακολουθήσουν το μάθημα του συγκεκριμένου καθηγητή.

«Οι γονείς δεν άφησαν τα παιδιά τους να μπουν στο μάθημα με τον συγκεκριμένο καθηγητή. Ανησυχούν και φοβούνται. Δεν νιώθουν ασφάλεια. Αυτό που έγινε (σ.σ. με το κλείδωμα των μαθητών) δεν συμβαίνει ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες», ανέφερε, μιλώντας στον taxydromo.gr, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.

«Δεν ήμουν έτσι. Έγινα γιατί φοβάμαι», φέρεται να είπε ο καθηγητής στον πρόεδρο του Συλλόγου Γονεών.

Για την περίεργη συμπεριφορά του καθηγητή, συγκλήθηκε έκτακτος σύλλογος διδασκόντων και ενημερώθηκε η ΔΕΕ Μαγνησίας.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του σχολείου, μιλώντας στον taxrydromo.gr, υποστήριξε ότι χθες τα μαθήματα έγιναν κανονικά.

«Ελάχιστοι μαθητές δεν προσήλθαν για μάθημα με ευθύνη των γονέων τους. Εμείς δεν γνωρίζουμε για κάποιο άλλο παρόμοιο συμβάν», ανέφερε ο διευθυντής του σχολείου

