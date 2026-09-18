Μαργαρίτα Παπανδρέου: Μια αληθινή φεμινίστρια που άλλαξε την ζωή των γυναικών – Ο θυελλώδης έρωτας με τον Ανδρέα Παπανδρέου και οι διαρκείς αγώνες

Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες γυναικείες προσωπικότητες της Μεταπολίτευσης. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου θα έκλεινε τα 103 στις 30 Σεπτεμβρίου.

Αμερικανίδα στην καταγωγή, συγγραφέας και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνδέθηκε για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ απέκτησαν μαζί τέσσερα παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου.

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Η γυναίκα με την εύθραυστη φωνή και τη χαρακτηριστική κόμη, δεν περιορίστηκε στον ρόλο της συζύγου ενός από τους σημαντικότερους πολιτικούς της μεταπολεμικής Ελλάδας. Η ίδια ανέπτυξε έντονη κοινωνική και συγγραφική δράση, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των γυναικών και στα ζητήματα ειρήνης. Έζησε μια ζωή που συνδέθηκε στενά με σημαντικές στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Η γνωριμία με τον Ανδρέα, η πολυτάραχη ζωή και το γυναικείο κίνημα

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου γεννήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 στο Όουκ Παρκ του Ιλινόι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως Μάργκαρετ Έσθερ Τσαντ.

Σπούδασε δημοσιογραφία και συνέχισε τις σπουδές της στη Δημόσια Υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Προτού κλείσει τα 24 χρόνια της, το 1947, γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου.

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Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στο Ρίνο στις 30 Αυγούστου 1951 και αρχικά έζησε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα επόμενα χρόνια η οικογένεια μετακινήθηκε σε διαφορετικές περιοχές της Αμερικής, ενώ ο Ανδρέας Παπανδρέου ακολούθησε την ακαδημαϊκή του πορεία. Το 1961 εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Ελλάδα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους.