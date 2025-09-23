Βόλος: Πιάστηκαν στα χέρια 25χρονος υπάλληλος με τον εργοδότη του – Καταγγέλλει βία και από αστυνομικό

Μηνύσεις αντάλλαξαν ένας εργαζόμενος και ο εργοδότης του στον Βόλο, μετά από θερμό επεισόδιο ανάμεσα στους δύο σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της πρωτεύουσας της Μαγνησίας την Κυριακή (21.09.2025).

Πριν από τις μηνύσεις, ο 25χρονος εργαζόμενος ισχυρίζεται ότι ο εργοδότης του τού επιτέθηκε με γροθιές, ενώ κατήγγειλε και αστυνομικούς για επιθετική συμπεριφορά κατά τη μεταφορά του στο Αστυνομικό Μέγαρο στον Βόλο.

Όπως έγραψαν τα gegonota.news.gr, η υπόθεση εκδικάστηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ωστόσο αναβλήθηκε για τις 7 Οκτωβρίου, προκειμένου να εξεταστούν μάρτυρες και αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 25χρονος είχε δηλώσει την παραίτησή του και περίμενε να πληρωθεί για τον μήνα Σεπτέμβριο. Τότε σημειώθηκε έντονο επεισόδιο με τον εργοδότη του, τον οποίο ο υπάλληλος κατηγορεί ότι τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι. Αργότερα, αφού κλήθηκε η αστυνομία, ο νεαρός υποστηρίζει ότι του ασκήθηκε εκ νέου βία, αυτή τη φορά από άνδρα της ΕΛΑΣ, ο οποίος – σύμφωνα με τον 25χρονο – τον άρπαξε από τον λαιμό και τον εξύβρισε.

Από την πλευρά τους, οι αστυνομικοί υπέβαλαν μήνυση κατά του 25χρονου, κατηγορώντας τον ότι τους απείλησε και τους εξύβρισε. Έτσι, ο νεαρός κατηγορείται για «απειλή, βία κατά υπαλλήλων, σωματική βλάβη και εξύβριση», ενώ ο ίδιος υπέβαλε μήνυση σε βάρος του εργοδότη του για «σωματική βλάβη» και σε βάρος των αστυνομικών για «ψευδή καταμήνυση».

Η δίκη αναβλήθηκε, ώστε να εξεταστούν οι καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα και το υλικό από κάμερες ασφαλείας.